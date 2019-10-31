Оптимизация медучреждений не должна быть схематичной, заявил Путин

"Когда местные власти с известным рвением берутся за оптимизацию и часто делают это схематично, усложняют доступ к медицинской помощи, это только усугубляет ситуацию. К примеру, поликлиника, где принимают терапевты, недалеко от места проживания, а все так называемые узкие специалисты, диагностическое оборудование нередко сосредоточены или в другом конце города, или вообще где-нибудь в соседнем районе. Такая логистика скорее всего дает экономию средств, но не учитывает запросы и интересы людей, не обеспечивает широкую доступность медицинских услуг", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета.