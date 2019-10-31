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РИА Новости

Оптимизация медучреждений не должна быть схематичной, заявил Путин

15:32 31.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу создания культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. 8 января 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу создания культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. 8 января 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. "Схематичная" оптимизация медучреждений, которая дает экономию средств, но усложняет доступ граждан к медицинской помощи, только усугубляет ситуацию в системе здравоохранения и может привести к тяжелым заболеваниям среди населения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Когда местные власти с известным рвением берутся за оптимизацию и часто делают это схематично, усложняют доступ к медицинской помощи, это только усугубляет ситуацию. К примеру, поликлиника, где принимают терапевты, недалеко от места проживания, а все так называемые узкие специалисты, диагностическое оборудование нередко сосредоточены или в другом конце города, или вообще где-нибудь в соседнем районе. Такая логистика скорее всего дает экономию средств, но не учитывает запросы и интересы людей, не обеспечивает широкую доступность медицинских услуг", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета.
Он отметил, что в такой ситуации кто-то подождет, постоит в очереди, а кто-то "рукой махнет" и отложит "на потом".
"В результате все может закончиться тяжелым заболеванием и осложнениями тяжелыми", - добавил президент.
Путин также указал на требующие решения проблемы первичного звена здравоохранения в РФ - это, в частности, низкая доступность учреждений первичного звена, ФАПов, врачебных амбулаторий, поликлиник, дефицит кадров, нуждающиеся в ремонте здания, а также загруженность врачей, которые за одну смену должны принять "до тридцати человек, да еще и заполнить ворох бумаг".
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