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РИА Новости

Эксперты: нужно развивать природные зоны, учитывая потребности жителей

15:24 31.10.2019
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© РИА Новости / Юрий КаверВ Рязанской области появится новая особо охраняемая природная территория
В Рязанской области появится новая особо охраняемая природная территория
© РИА Новости / Юрий Кавер
Москва, 31 окт – РИА Новости. Населенные пункты, находящиеся на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ) должны развиваться, а поправки в существующие законы позволят сохранить наследие и одновременно привлечь инвестиции, – такое мнение высказали участники круглого стола, который состоялся в четверг в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".
По словам Ивана Шмакова, директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии РФ, сегодня около 13% всей территории страны занимают национальные парки, заповедники и территории, имеющие особый статус. Действующие ограничения затрагивают, не считая Москвы и Московской области, жителей 900 населенных пунктов, это около 2 миллионов человек.
"Эффективность зависит от уровня социальной поддержки, трудно сохранять природу, если население испытывает негативные эмоции в силу многих ограничений. Наша задача – достичь компромисса между сохранением ООПТ и решением вопросов жителей", – заявил Шмаков.
По его словам, населенные пункты в границах таких территорий сегодня активно развиваются, людям необходимо оформлять участки в собственность, а существующие законы накладывают ограничения даже на традиционные виды деятельности. Все эти проблемы министерство намерено решить, внеся изменения в законодательство. Однако делать это будут только после "обсуждений с местными жителями, экспертами и коллегами и партнерами", – подчеркнул чиновник.
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Представителя министерства поддержали и другие участники круглого стола. Так эксперт Агентства стратегических инициатив Екатерина Назарова уверена, что в заповедниках и национальных парках нужно развивать такое перспективное направление, как экологический туризм. Это позволит вовлекать в работу местных жителей, объединять сообщества. В качестве успешного примера она привела "Национальный парк "Кенозерский", где уже больше четверти века не только охраняют природные и культурные богатства, но и развивают благодаря туристическому потоку жизнь в местных деревнях.
По словам представителя WWF в России Екатерины Хмелевой, развитие таких территорий возможно без ущерба самих парков и заповедников. Об этом свидетельствует и международный опыт, однако инфраструктура должна в этом случае строиться на границе охраняемой территории.
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