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РИА Новости

В МИД не стали комментировать отказ Болгарии в визе российскому дипломату

15:24 31.10.2019 (обновлено: 15:31 31.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МИД РФ не комментирует вопрос отказа Болгарии в визе военному атташе посольства РФ в Софии, но исходит из дипломатического принципа взаимности, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии. Дипломат, которому было отказано в визе, все еще находится в Москве. Решение об отказе в визе было принято по рекомендации неназванного ведомства, с которым согласовывалось назначение. Москва проинформирована об этом решении, отмечает МИД Болгарии.
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"Я не буду сейчас комментировать конкретно этот случай, могу сказать, что в дипломатии действует принцип взаимности, из которого мы исходим", - сказала Захарова, отвечая на вопрос, будет ли Москва принимать меры в ответ на невыдачу визы военному атташе посольства РФ в Болгарии.
"Принцип взаимности никто не отменял", - напомнила она.
В понедельник стало известно, что власти Болгарии высылают из страны российского дипломата, заподозрив его в разведывательной деятельности. Замглавы российского МИД Александр Грушко после этого заявил об ответных мерах, которые примет РФ.
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