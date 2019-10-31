В МИД не стали комментировать отказ Болгарии в визе российскому дипломату

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МИД РФ не комментирует вопрос отказа Болгарии в визе военному атташе посольства РФ в Софии, но исходит из дипломатического принципа взаимности, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии. Дипломат, которому было отказано в визе, все еще находится в Москве. Решение об отказе в визе было принято по рекомендации неназванного ведомства, с которым согласовывалось назначение. Москва проинформирована об этом решении, отмечает МИД Болгарии.

"Я не буду сейчас комментировать конкретно этот случай, могу сказать, что в дипломатии действует принцип взаимности, из которого мы исходим", - сказала Захарова, отвечая на вопрос, будет ли Москва принимать меры в ответ на невыдачу визы военному атташе посольства РФ в Болгарии.

"Принцип взаимности никто не отменял", - напомнила она.