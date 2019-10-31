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РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в ноябре

15:22 31.10.2019 (обновлено: 17:43 31.10.2019)
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© Антон ДенисовВиды Москвы
Виды Москвы
© Антон Денисов
Виды Москвы . Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что в ноябре по всей территории страны температура будет около или выше нормы.
"Особенно "жарким" прогнозируется ноябрь в Дальневосточном федеральном округе. "Жарким" — это, конечно слово, может быть, ироничное, потому что температуры будут отрицательные. А в Якутии еще и какие отрицательные", — пояснил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что самые большие положительные отклонения от нормы прогнозируются на Чукотке и Камчатке, в Якутии, Магаданской области и Хабаровском крае.
"На европейской территории России и в Западной Сибири температура около нормы, но на положительном фоне", — добавил Вильфанд.
По словам метеоролога, температуры ниже нормы, но близкие к ней ожидаются на северо-западе России: в Архангельской области и республике Коми.
"Режим осадков по всей территории страны близко к обычному. Недостатка в осадках нет нигде, а избыток будет на юге Красноярского края, Хакасии, Кемеровской области и юге Якутии, Амурской области", — сказал Вильфанд.
Он уточнил, что долгосрочный прогноз не позволяет предсказать величину температурных аномалий.
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11:12РИА Новости
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Роман ВильфандГидрометцентрРоссияОбщество
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