В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в ноябре

"Особенно "жарким" прогнозируется ноябрь в Дальневосточном федеральном округе. "Жарким" — это, конечно слово, может быть, ироничное, потому что температуры будут отрицательные. А в Якутии еще и какие отрицательные", — пояснил собеседник агентства.