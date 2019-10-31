Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T16:11Z
https://ria.ru/20191031/1560443426.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156044/36/1560443668_0:306:3096:2048_1036x0_80_0_0_d77350d64d6d51574456615ffcb7fbde.jpg
РИА Новости

Путин поручил правительству помогать регионам в развитии здравоохранения

15:20 31.10.2019 (обновлено: 16:11 31.10.2019)
400
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит расширенное заседание президиума Государственного совета РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит расширенное заседание президиума Государственного совета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство, Минздрав и другие ведомства оказывать помощь регионам в работе по совершенствованию первичного звена здравоохранения.
Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
14:03РИА Новости
Путин рассказал о финансировании первичного звена здравоохранения
"Чтобы вывести первичное звено на высокий, требуемый уровень, необходимо слаженно, эффективно действовать всем органам власти всех уровней. Еще раз повторю: основная работа должна идти в субъектах РФ. Я прошу правительство, министерство здравоохранения и другие ведомства оказывать всестороннее содействие, помощь и поддержку регионам", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета.
Он подчеркнул, что первичное звено является фундаментом всей системы здравоохранения, поэтому "крайне важно выйти на согласованные решения".
0310013
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоВладимир ПутинРоссия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит расширенное заседание президиума Государственного совета РФ по теме О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения
Путин поручил повысить качество услуг в первичном здравоохранении
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу создания культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. 8 января 2019
Оптимизация медучреждений не должна быть схематичной, заявил Путин
Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
Путин рассказал о финансировании первичного звена здравоохранения
Полицейский
В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники
LIVE: Путин на совещании по здравоохранению
Заседание Госсовета по вопросам здравоохранения. Прямая трансляция
Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
Путин рассказал о случаях злоупотребления в здравоохранении
Фонендоскоп на шее врача станции скорой медицинской помощи
Минздрав опроверг данные о снижении числа врачей в 54 регионах
Проверка соблюдения правил оборота лекарственных наркотических средств в фармацевтическом учреждении
В Госдуме призвали упростить отчетность врачей за наркотические препараты
Инвалидная коляска в коридоре
Депутат Госдумы предложил упростить процедуру получения инвалидности
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области. 31 октября 2019
Владимир Путин выразил надежду, что ОНФ вдохнет жизнь в работу госмашины
Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
Путин поддержал идею по открытию "павильонов здоровья" в городских парках
Стетоскоп
Минздрав Новосибирской области опроверг слухи о сокращении врачей на 58%
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
Путин поручил тиражировать опыт создания домов для детей-инвалидов
Врач проводит ультразвуковое обследование пациента
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки медиков при обследовании
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
Путин поддержал идею создания технологического центра под Калининградом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:51Палата представителей США приняла резолюцию о процедуре импичмента Трампа
18:46Противостояние между полицией и протестующими усиливается в Гонконге
18:44Крымский сенатор оценил заявление НАТО с призывом "вернуть" Крым Украине
18:41ИГ* подтвердила ликвидацию аль-Багдади, сообщили СМИ
18:40Пушков оценил слова Зеленского о решении Дании по "Северному потоку — 2"
18:39Путин посоветовал калининградскому губернатору дарить жилье медикам
18:38Полиция проведет проверку после избиения школьника одноклассницами в Сочи
18:24В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Лента новостейМолния