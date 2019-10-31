Путин поручил правительству помогать регионам в развитии здравоохранения

КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство, Минздрав и другие ведомства оказывать помощь регионам в работе по совершенствованию первичного звена здравоохранения.

"Чтобы вывести первичное звено на высокий, требуемый уровень, необходимо слаженно, эффективно действовать всем органам власти всех уровней. Еще раз повторю: основная работа должна идти в субъектах РФ. Я прошу правительство, министерство здравоохранения и другие ведомства оказывать всестороннее содействие, помощь и поддержку регионам", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета.