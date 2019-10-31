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РИА Новости

Вуз наказал сотрудников института МВД в Нальчике, где погиб полицейский

15:19 31.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Двенадцать сотрудников Северо-Кавказского института повышения квалификации полицейских, где в середине октября в результате драки погиб один из слушателей, по итогам внутривузовской проверки привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского университета МВД, в состав которого входит институт.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту драки между двумя сотрудниками полиции в Северо-Кавказском институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате которой один из них скончался. В Краснодарском университете МВД, в состав которого входит институт, объявили об организации внутренней проверки по данному факту.
Сотрудник полиции
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"Проверка в институте закончилась. По ее итогам к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 12 сотрудников института", - сообщили РИА Новости в пресс-службе краснодарского вуза.
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