Вуз наказал сотрудников института МВД в Нальчике, где погиб полицейский

КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Двенадцать сотрудников Северо-Кавказского института повышения квалификации полицейских, где в середине октября в результате драки погиб один из слушателей, по итогам внутривузовской проверки привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского университета МВД, в состав которого входит институт.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту драки между двумя сотрудниками полиции в Северо-Кавказском институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате которой один из них скончался. В Краснодарском университете МВД, в состав которого входит институт, объявили об организации внутренней проверки по данному факту.