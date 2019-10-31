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РИА Новости

Москалькова рассказала о просьбах увеличить число передач с субтитрами

15:16 31.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Многие люди с инвалидностью обращаются в аппарат уполномоченного по правам человека с просьбой увеличить количество телепередач с субтитрами на российском телевидении, заявила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Благодаря усилиям, в том числе президента, за последние годы очень много сделано в нашей стране для того, чтобы людям с ограниченными возможностями стало легче жить... Но, к сожалению, ещё трудности остаются. И в этом году ко мне за почти год поступила тысяча обращений от граждан с инвалидностью. Они просят предпринять меры, чтобы на телевидении было больше передач с титрами",- сказала Москалькова в ходе открытия заседания Исполнительного комитета международной неправительственной организации "Международная организация по реабилитации".
Омбудсмен добавила, что некоторые люди обращаются в аппарат с несогласием с той инвалидностью, которую им установили и просят ее пересмотреть.
Адаптированная моторизированноая нейроколяска (слева), справа - экзоскелет ног
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