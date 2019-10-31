Москалькова рассказала о просьбах увеличить число передач с субтитрами

"Благодаря усилиям, в том числе президента, за последние годы очень много сделано в нашей стране для того, чтобы людям с ограниченными возможностями стало легче жить... Но, к сожалению, ещё трудности остаются. И в этом году ко мне за почти год поступила тысяча обращений от граждан с инвалидностью. Они просят предпринять меры, чтобы на телевидении было больше передач с титрами",- сказала Москалькова в ходе открытия заседания Исполнительного комитета международной неправительственной организации "Международная организация по реабилитации".