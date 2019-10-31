Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T15:16Z
https://ria.ru/20191031/1560443246.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156040/95/1560409576_0:24:3119:1778_1036x0_80_0_0_7b80b8a9c56b4312a7900f5dfd28b8b0.jpg
РИА Новости

Евросоюз исключил возможность новых переговоров об условиях Brexit

15:16 31.10.2019
313
© REUTERS / Hannah MckayПлакаты сторонников Brexit у здания Парламента в Лондоне
Плакаты сторонников Brexit у здания Парламента в Лондоне
© REUTERS / Hannah Mckay
Плакаты сторонников Brexit у здания Парламента в Лондоне . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз исключает возможность новых переговоров об условиях отделения Великобритании, заявила представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева.
Ранее ЕС принял решение отложить Brexit до 31 января с 31 октября, поскольку договор об условиях развода с Великобританией, который был скорректирован, пока полностью не прошел ратификацию в стране. Без ратификации этот документ не может вступить в силу, а выход страны из союза без соглашения угрожает весьма неприятными экономическими событиями как самой стране, так и континентальной Европе.
Флаги и светящиеся палочки участников акции против Brexit в Лондоне
Вчера, 15:26РИА Новости
Соглашение о Brexit угрожает целостности Великобритании, считают эксперты
"В этом решении (об отсрочке - ред.) ЕС, в согласии с Великобританией, ясно заявил, что какое-либо открытие соглашения об отделении исключено", - сказала Андреева.
При этом ЕС, после того, как год назад достиг соглашения с Британией об условиях их "развода", также исключал возможность возобновления переговоров об этом. Однако это соглашение трижды было отклонено парламентом Соединенного королевства, и переговорщики от страны и союза вернулись к обсуждению отдельных условий договоренности и внести в нее изменения. Теперь именно обновленная сделка ждет ратификации в парламенте страны.
230101
Обсудить 2
Выход Британии из ЕвросоюзаЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Народный депутат фракции Слуга народа, глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко
Пранкеры заставили депутата Рады извиниться за непристойную переписку
Турецкий патруль в районе сирийско-турецкой границы
Турция ведет переговоры с Россией о передаче пленных сирийских военных
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
Киев пугает Европу усилением России после решения Дании, заявили в Госдуме
Александр Вучич
ЕК прокомментировала сообщения о шутке Вучича в адрес Тачи и Могерини
Американские военнослужащие в Афганистане
Поддерживаемые ЦРУ афганские отряды убивали мирных жителей, заявила HRW
Генеральный директор SpaceX Илон Маск
Эксперты оценили, насколько нужны Москве технологии Илона Маска
Строительство газопровода Северный поток-2
Еврокомиссия хочет обеспечить прозрачность работы "Северного потока — 2"
Запуск северокорейской баллистической ракеты нового типа с подводной лодки
Эксперт рассказал, какой неприятный сюрприз может готовить для США Пхеньян
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Китай выразил протест Индии в связи с образованием двух союзных территорий
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД не стали комментировать отказ Болгарии в визе российскому дипломату
Министр обороны Таро Коно
В Минобороны Японии рассказали, о чем свидетельствуют ракетные пуски КНДР
ДНР
ДНР заявила о столкновении украинских силовиков и националистов в Донбассе
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
США должны официально оформить предложения по ДСНВ, заявил Косачев
Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
Путин поддержал идею по открытию "павильонов здоровья" в городских парках
Мцхета, Светицховели
Грузинского митрополита лишили сана за оскорбление патриарха
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
17:37СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
17:33Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите
17:33Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах
17:32У подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре нет судимостей
17:32В МИД ДНР согласовали дату начала отвода сил в Петровском
Лента новостейМолния