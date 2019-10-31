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РИА Новости

Потепление до десяти градусов ожидает москвичей во вторник

15:12 31.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ Москве побит очередной температурный рекорд
В Москве побит очередной температурный рекорд
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Потепление до 10 градусов выше нуля сменить во вторник похолодание и небольшие осадки в виде снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В ближайшую ночь температуры будут минус два, минус четыре, по области до семи градусов, лёгкий морозец, а днём около нуля. Затем температура незначительно повысится от 0 до +4. В пятницу местами небольшой снег... В субботу преимущественно без осадков. В воскресенье ночные температуры выше нуля, температура будет до пяти... днём небольшой дождик", - сказал Вильфанд.
"В понедельник уже заметное повышение температуры, ночью до пяти выше нуля и дневные - плюс четыре, плюс девять. Такой фон уже на 4-5 градусов выше нормы. Во вторник мы прогнозируем дальнейшее повышение температуры на два градуса. Днём температура достигнет двузначных положительных значений, до 10 градусов", - отметил собеседник.
Он также предупредил жителей столичного региона об опасности гололедицы.
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