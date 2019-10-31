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РИА Новости

Путин поручил повысить качество услуг в первичном здравоохранении

15:11 31.10.2019 (обновлено: 16:11 31.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит расширенное заседание президиума Государственного совета РФ по теме "О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения"
Президент РФ Владимир Путин проводит расширенное заседание президиума Государственного совета РФ по теме О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Граждане невысоко оценивают качество услуг в первичном звене здравоохранения, нужно усилить работу в этом направлении, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас более 60% граждан невысоко оценивают качество здравоохранения, в основном это относится к его первичному звену", - сказал он в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ "О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения".
Путин повторил, что необходимо серьезно усилить работу в данном направлении. "Вы знаете, что начиная с августа, мы провели целый цикл совещаний на эту тему, обсуждали проблемы, которые имеют для людей первостепенное значение: это низкая доступность учреждений первичного звена, ФАПов, врачебных амбулаторий, поликлиник, районных больниц. Многие здания, как известно, построенные еще в середине прошлого века, не ремонтировалиcь долгие годы, оснащенность диагностическим оборудованием зачастую скудная, практически везде дефицит кадров", - заключил президент.
Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
14:03РИА Новости
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Здоровье - ОбществоВладимир ПутинРоссияОбщество
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