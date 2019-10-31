Путин поручил повысить качество услуг в первичном здравоохранении

КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Граждане невысоко оценивают качество услуг в первичном звене здравоохранения, нужно усилить работу в этом направлении, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас более 60% граждан невысоко оценивают качество здравоохранения, в основном это относится к его первичному звену", - сказал он в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ "О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения".

Путин повторил, что необходимо серьезно усилить работу в данном направлении. "Вы знаете, что начиная с августа, мы провели целый цикл совещаний на эту тему, обсуждали проблемы, которые имеют для людей первостепенное значение: это низкая доступность учреждений первичного звена, ФАПов, врачебных амбулаторий, поликлиник, районных больниц. Многие здания, как известно, построенные еще в середине прошлого века, не ремонтировалиcь долгие годы, оснащенность диагностическим оборудованием зачастую скудная, практически везде дефицит кадров", - заключил президент.