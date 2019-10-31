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РИА Новости

Долговая нагрузка на россиян стала максимальной за семь лет, заявили в ЦБ

15:09 31.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТерминал оплаты банковскими картами и денежные купюры
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ по состоянию на 1 октября 2019 года вырос до 10,6%, что является максимальным показателем с лета 2012 года, при этом основной вклад в его рост внесли необеспеченные потребительские кредиты, говорится в материалах Банка России со ссылкой на предварительные данные.
Рост долговой нагрузки населения в значительной степени вызван необеспеченным потребительским кредитованием, поясняет регулятор в документе. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2014 году - 10,4%. "Это самый высокий (уровень совокупной долговой нагрузки - ред.), но если говорить про необеспеченные кредиты, то максимально было 9,3%", - сказала глава департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова на конференции "Кредитование 2020: Вызовы и новые возможности".
Коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам на отчетную дату составил 8,9% против 8,7% на 1 июля 2019 года. Вместе с тем, в презентации регулятора указывается, что качество необеспеченных кредитов, выданных в 2018 году, находится на историческом максимуме. Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней по состоянию на июль 2019 года составила 6,6%.
Также, по данным ЦБ, в настоящее время около 54% занятого населения являются заемщиками. А 10,6% занятого населения имеет задолженность по ипотеке (с учетом созаемщиков). По состоянию на 1 сентября 2019 года 33 миллиона человек в России не имеют кредитов, а 39,5 миллиона человек имеют хотя бы один кредит. "Большинство заемщиков имеют лишь один кредит - либо кредит наличными, либо ипотеку. Однако растет использование одними и теми же заемщиками сразу нескольких видов продуктов", - указывает ЦБ.
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При этом Данилова отметила, что ЦБ пока не пересматривал свой прогноз по росту портфеля потребкредитов на уровне 10% в 2020 году. "Нужно смотреть на протяжении более длительной динамики, мы не видели всплеска (кредитования - ред.)", - ответила Данилова на вопрос о том, не фиксировал ли ЦБ всплеска выдач кредитов до 1 октября.
Банк России ввел дополнительные меры ограничения долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании. Так, российские банки с 1 октября должны рассчитывать показатель долговой нагрузки физлиц и применять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня так называемой полной долговой нагрузки (ПДН) и полной стоимости кредита.
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