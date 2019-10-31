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РИА Новости

Медведев выразил надежду на повышение доступности кредитов

15:07 31.10.2019 (обновлено: 15:41 31.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф во время встречи
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 31 окт — РИА Новости. Макроэкономическая ситуация в стране, в частности снижение инфляции, открывает возможности для повышения доступности кредитования, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.
"Эти возможности будут расширяться как для юридических лиц, включая малый бизнес, так и для лиц физических, я имею в виду, прежде всего, ипотечное кредитование, и, конечно, потребительское кредитование тоже", — добавил он.
В свою очередь Греф отметил, что Сбербанк за счет расширения господдержки кредитования малого и среднего бизнеса нарастит его в текущем году, а также ожидает увеличения выдачи таких кредитов и в 2020 году.
При этом мнения профессионалов относительно адекватности уровня потребительского кредитования в стране разнятся. Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин недавно заявлял, что ситуация в этом сегменте приобретает черты социальной проблемы. Министр также считает возможной рецессию в экономике в 2021 году из-за того, что банки перестанут перекредитовывать граждан с высокими долгами. Также он указывал, что кредиты снижают уровень доходов населения из-за выплат процентов.
Со своей стороны глава Банка России Эльвира Набиуллина высказывала мнение, что высокая закредитованность населения не означает пузыря на рынке, это следствие низкого уровня жизни людей. По ее словам, ЦБ не ставит цели добиваться замедления роста потребкредитования до ожидаемых Минэкономразвития 4%, поскольку не видит связанных с этим рисков для финансовой стабильности страны. Регулятор прогнозирует рост потребкредитования в 2020 году на уровне 10%.
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29 октября, 04:02РИА Новости
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Дмитрий МедведевСбербанк РоссииГерман ГрефРоссияЭкономика
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