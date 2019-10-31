Медведев выразил надежду на повышение доступности кредитов

ГОРКИ, 31 окт — РИА Новости. Макроэкономическая ситуация в стране, в частности снижение инфляции, открывает возможности для повышения доступности кредитования, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.

"Эти возможности будут расширяться как для юридических лиц, включая малый бизнес, так и для лиц физических, я имею в виду, прежде всего, ипотечное кредитование, и, конечно, потребительское кредитование тоже", — добавил он.

В свою очередь Греф отметил, что Сбербанк за счет расширения господдержки кредитования малого и среднего бизнеса нарастит его в текущем году, а также ожидает увеличения выдачи таких кредитов и в 2020 году.

При этом мнения профессионалов относительно адекватности уровня потребительского кредитования в стране разнятся. Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин недавно заявлял, что ситуация в этом сегменте приобретает черты социальной проблемы. Министр также считает возможной рецессию в экономике в 2021 году из-за того, что банки перестанут перекредитовывать граждан с высокими долгами. Также он указывал, что кредиты снижают уровень доходов населения из-за выплат процентов.