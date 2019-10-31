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РИА Новости

В Госдуме призвали упростить отчетность врачей за наркотические препараты

15:07 31.10.2019 (обновлено: 16:30 31.10.2019)
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© Валерий Титиевский / Перейти в фотобанкПроверка соблюдения правил оборота лекарственных наркотических средств в фармацевтическом учреждении
Проверка соблюдения правил оборота лекарственных наркотических средств в фармацевтическом учреждении
© Валерий Титиевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Чтобы уйти от избыточной ответственности врачей за утрату наркотических препаратов, необходимо упростить заполняемые ими формы по назначению таких лекарств больным, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо разработать нормы, которые позволят уйти от избыточной ответственности врачей за утрату наркотических препаратов.
По его мнению, нынешние нормы отчетности по наркотическим препаратам в медучреждениях устарели, а в ряде случаях служат барьером к назначению необходимых лекарств. "Жесткие нормы хранения и отчётности наркотических средств в медицинских учреждениях были введены еще в Советском Союзе и с тех пор практически никогда не менялись. На сегодняшний день эти нормы выглядят очень избыточными", - сказал Менделевич РИА Новости.
Он отметил, что Россия уже идёт по пути либерализации применения наркотиков в медицинских целях, а решения Минздрава, направленные на это, облегчили нуждающимся в таких препаратах их получение. Однако этого недостаточно, считает депутат, необходимо идти дальше в сторону либерализации процесса.
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К сожалению, у нас зачастую ещё встречаются случаи, когда врачи вместо того, чтобы назначить тот или иной наркотический препарат, не делают этого только исходя из того, что боятся последствий, боятся этой всей рутины в заполнении необходимых форм отчётности за наркотики. Конечно же, от этого необходимо отходить. Как это сделано во всем цивилизованном мире.

Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Борис Менделевич
член комитета Госдумы по охране здоровья
Зампред думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль в свою очередь привёл пример, когда в августе этого года возбудили уголовное дело на врача из сельской больницы, отдавшего распоряжение ввести обезболивающий препарат сильно страдавшей пациентке без официального оформления документов.
"Торопился помочь, на заполнение бумаг не было времени, да и происходило все поздно вечером, когда большинство сотрудников из больницы ушли. В итоге - уголовное дело по статьям "Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта" и за "Незаконный сбыт наркотических средств". Врачу грозило до восьми лет лишения свободы, почти как настоящему наркоторговцу. Правда, суд установил, что умысла на сбыт препаратов не имелось. Но сколько нервов это стоило всем участникам процесса, сколько экспертов пришли на судебное заседание, чтобы доказать: врач всего лишь хотел побыстрее облегчить страдания больной", - сказал Огуль РИА Новости.
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Он согласился с тем, что нарушение инструкций в таких случаях действительно есть, но здесь необходимо ограничиться дисциплинарными взысканиями.
"Есть и обстоятельства чрезвычайной важности - тяжелая болезнь, приступы которой не всегда совпадают с инструкциями и с законодательством. В таких случаях должны быть предусмотрены дисциплинарные взыскания, но никоим образом не уголовная ответственность", - сказал депутат.
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