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РИА Новости

В ЛНР заявляют о бронетехнике ВСУ вблизи участка отвода сил

15:05 31.10.2019
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© AP Photo / Efrem LukatskyБронетехника украинской армии
Бронетехника украинской армии
© AP Photo / Efrem Lukatsky
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое-4 вблизи участка отвода сил в Донбассе, заявил в четверг офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Во вторник украинские силовики и ополченцы начали отвод сил и средств у Золотого. На весь процесс отводится три дня. В среду Народная милиция ЛНР заявила о напряженной обстановке в этом районе из-за присутствия там националистов.
"Нашей разведкой выявлено размещение в жилом массиве населенного пункта Золотое-4 двух боевых бронированных машин", - сказал Филипоненко на брифинге. По его словам, бронетехника украинских силовиков зафиксирована у линии соприкосновения в подконтрольных Киеву Крымском и Попасной.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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