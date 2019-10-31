В ЛНР заявляют о бронетехнике ВСУ вблизи участка отвода сил

ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое-4 вблизи участка отвода сил в Донбассе, заявил в четверг офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Во вторник украинские силовики и ополченцы начали отвод сил и средств у Золотого. На весь процесс отводится три дня. В среду Народная милиция ЛНР заявила о напряженной обстановке в этом районе из-за присутствия там националистов.

"Нашей разведкой выявлено размещение в жилом массиве населенного пункта Золотое-4 двух боевых бронированных машин", - сказал Филипоненко на брифинге. По его словам, бронетехника украинских силовиков зафиксирована у линии соприкосновения в подконтрольных Киеву Крымском и Попасной.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.