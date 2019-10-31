Грузинского митрополита лишили сана за оскорбление патриарха

ТБИЛИСИ, 31 окт — РИА Новости. Священный синод Грузинской православной церкви лишил сана митрополита Чкондидского Петре (Цаава) после того, как тот грубо оскорбил католикоса-патриарха Илию Второго.

"Сегодня Священный синод принял беспрецедентное решение. Лично патриарх, председатель синода, несправедливо разжаловал меня в архиереи. Причина — раскрытие в грузинской церкви греха мужеложства", — заявил Петре журналистам.

Он не стал вдаваться в подробности, но на вопрос, кого имеет в виду, ответил: "Председателя синода".

Петре Цаава принял постриг в 2000 году, а митрополитом стал спустя десять лет. Он был членом Священного синода и всегда отличался особым мнением по разным церковным вопросам.

Скандалы в Грузинской православной церкви начались в феврале прошлого года, когда священника Георгия Мамаладзе задержали в Тбилисском аэропорту с цианидом. Он направлялся в Германию, где Илия Второй проходил лечение. Позже Мамаладзе осудили на девять лет за подготовку убийства высокопоставленного священнослужителя.

Кроме этого, в октябре митрополит Бодбийский Яков, глава финансово-экономического совета патриархии, заявил, что бывший премьер Георгий Квирикашвили, нынешний глава правительства Георгий Гахария и министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури якобы уговаривали его принять участие в смещении патриарха. По словам митрополита, он встретился с Илией Вторым, после чего решил покинуть все свои посты в патриархии. Католикос-патриарх ситуацию никак не прокомментировал, а Гахария назвал обвинения со стороны митрополита глупостью.