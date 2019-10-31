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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Грузинского митрополита лишили сана за оскорбление патриарха

15:00 31.10.2019 (обновлено: 15:55 31.10.2019)
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© РИА Новости / Юлия ПетровичМцхета, Светицховели
Мцхета, Светицховели
© РИА Новости / Юлия Петрович
ТБИЛИСИ, 31 окт — РИА Новости. Священный синод Грузинской православной церкви лишил сана митрополита Чкондидского Петре (Цаава) после того, как тот грубо оскорбил католикоса-патриарха Илию Второго.
"Сегодня Священный синод принял беспрецедентное решение. Лично патриарх, председатель синода, несправедливо разжаловал меня в архиереи. Причина — раскрытие в грузинской церкви греха мужеложства", — заявил Петре журналистам.
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9 августа 2018, 14:08РИА Новости
Осужденный грузинский священник попросил помилования у президента
Он не стал вдаваться в подробности, но на вопрос, кого имеет в виду, ответил: "Председателя синода".
Петре Цаава принял постриг в 2000 году, а митрополитом стал спустя десять лет. Он был членом Священного синода и всегда отличался особым мнением по разным церковным вопросам.
Скандалы в Грузинской православной церкви начались в феврале прошлого года, когда священника Георгия Мамаладзе задержали в Тбилисском аэропорту с цианидом. Он направлялся в Германию, где Илия Второй проходил лечение. Позже Мамаладзе осудили на девять лет за подготовку убийства высокопоставленного священнослужителя.
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II. Архивное фото
27 февраля 2017, 01:01РИА Новости
СМИ сообщили о краже печати и факсимиле патриарха Грузии
Кроме этого, в октябре митрополит Бодбийский Яков, глава финансово-экономического совета патриархии, заявил, что бывший премьер Георгий Квирикашвили, нынешний глава правительства Георгий Гахария и министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури якобы уговаривали его принять участие в смещении патриарха. По словам митрополита, он встретился с Илией Вторым, после чего решил покинуть все свои посты в патриархии. Католикос-патриарх ситуацию никак не прокомментировал, а Гахария назвал обвинения со стороны митрополита глупостью.
Прокуратура не нашла в заявлении священнослужителя оснований для начала расследования.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Архивное фото
20 февраля 2017, 19:17РИА Новости
Священника обвиняют в подготовке убийства референта патриарха Илии II
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеТбилисиГрузиярелигияВ мире
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