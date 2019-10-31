Чувашия вошла в пятерку лидеров по объемам строительства жилья в Поволжье

В пресс-службе уточнили, что с начала текущего года в республике введены в эксплуатацию около 400 тысяч квадратных метров жилья, в том числе более 100 тысяч квадратных метров индивидуальных жилых домов, что на 24,9 % больше, чем в прошлом году. Кроме того, в этом году в Чувашии введены 299 тысяч квадратных метров многоквартирных жилых домов, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.