Чувашия вошла в пятерку лидеров по объемам строительства жилья в Поволжье

ЧЕБОКСАРЫ, 31 окт – РИА Новости. Чувашия вошла в пятерку регионов-лидеров по объемам жилищного строительства в Поволжье, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики со ссылкой на данные Росстата.
По словам собеседника агентства, по итогам трех кварталов текущего года Чувашия занимает четвертое место среди регионов Поволжья, темпы строительства жилья в республике выросли на 12,8%. Лидером стала Пензенская область с показателем 56,8%, второе место заняла Мордовия – 30,6%, на третьем месте Пермский край – 19%. Нижегородская область занимает пятое место с показателем 12%.
В пресс-службе уточнили, что с начала текущего года в республике введены в эксплуатацию около 400 тысяч квадратных метров жилья, в том числе более 100 тысяч квадратных метров индивидуальных жилых домов, что на 24,9 % больше, чем в прошлом году. Кроме того, в этом году в Чувашии введены 299 тысяч квадратных метров многоквартирных жилых домов, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В пресс-службе добавили, что в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в республике планируется построить еще порядка 700 тысяч квадратных метров жилья.