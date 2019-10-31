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РИА Новости

Еврокомиссия хочет обеспечить прозрачность работы "Северного потока — 2"

14:55 31.10.2019
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия хочет обеспечить, чтобы "Северный поток-2" работал прозрачно, у Евросоюза теперь существуют четкие правила, которые применяются ко всем трубопроводам, по которым поставляется газ в ЕС, сказала представитель пресс-службы ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге.
"По проекту "Северный поток-2": мы хотим обеспечить, если он будет построен, чтобы он работал прозрачно и недискриминационно, с соответствующим уровнем надзора. У нас сейчас есть четкие правила, применяемые ко всем трубопроводам, через которые поставляется газ на европейский рынок", - сказала она.
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Ранее Евросоюз принял обновленную Газовую директиву, которая сейчас должна внедряться в национальные законодательства стран ЕС, ее суть - распространить определенные правила газового рынка ЕС на морские участки экспортных газопроводов. Под эти правила должен будет попасть и "Северный поток-2", который начал строиться до того, как эта директива была принята.
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Анна-Каиса ИтконенСеверный поток-2ЕврокомиссияЭкономика
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