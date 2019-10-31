Еврокомиссия хочет обеспечить прозрачность работы "Северного потока — 2"

БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия хочет обеспечить, чтобы "Северный поток-2" работал прозрачно, у Евросоюза теперь существуют четкие правила, которые применяются ко всем трубопроводам, по которым поставляется газ в ЕС, сказала представитель пресс-службы ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге.

"По проекту "Северный поток-2": мы хотим обеспечить, если он будет построен, чтобы он работал прозрачно и недискриминационно, с соответствующим уровнем надзора. У нас сейчас есть четкие правила, применяемые ко всем трубопроводам, через которые поставляется газ на европейский рынок", - сказала она.