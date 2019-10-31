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РИА Новости
Туризм

Власти Вероны очистят Дом Джульетты от надписей туристов

22:43 31.10.2019 (обновлено: 23:24 31.10.2019)
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© www.lemonpage.deВозле стены у "дома Джульетты" в Вероне
Возле стены у дома Джульетты в Вероне
© www.lemonpage.de
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Власти Вероны начали очищать Дом Джульетты от надписей и записок туристов, сообщает Corriere della Sera.
Администрация города выделила 10 тысяч евро на то, чтобы отмыть фасад от наклеек, надписей и жевательной резинки. Камни будут очищать с помощью щеток и губок, если придется удалить верхний слой штукатурки, его восстановят в прежнем виде.
"Туристы по-прежнему смогут оставлять сообщения, но не на стенах, а в специальной книге, которая будет размещена во дворе", — говорит мэр Вероны Федерико Сбоарина.
Городская администрация планирует проводить проверки и наказывать тех, кто попытается портить фасад снова.
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