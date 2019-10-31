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РИА Новости

Путин заявил, что необходимо улучшать транспортную доступность Калининграда

14:50 31.10.2019
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© Фото : Pixabay / Georg AdlerКалининград
Калининград
© Фото : Pixabay / Georg Adler
КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин видит необходимость в дополнительных шагах для улучшения транспортной доступности Калининграда.
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На встрече с представителями общественности Калининградской области президента попросили об увеличении финансировании программы, в рамках которой калининградская молодежь ездила в целевые образовательные поездки по другим регионам и городам России.
"Это вопрос связанности российский территории, это и стоимость авиационных билетов прежде всего. Мы субсидируем и дальше будем субсидировать, я думаю, что этого недостаточно еще, нужно там предпринять дополнительные шаги, чтобы легко можно было и выгодно ездить в Калининград, из Калининграда, и выгоднее, чем куда-то за границу", - сказал Путин.
"Связанность страны должна быть обеспечена, я сейчас не буду перечислять все возможности, которые есть, но мы над этим думаем, и я обязательно поддержу ваше предложение и попрошу здесь представителей администрации подключиться и правительства, обязательно", - добавил президент.
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Владимир ПутинРоссияКалининградОбщество
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