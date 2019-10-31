Путин заявил, что необходимо улучшать транспортную доступность Калининграда

"Это вопрос связанности российский территории, это и стоимость авиационных билетов прежде всего. Мы субсидируем и дальше будем субсидировать, я думаю, что этого недостаточно еще, нужно там предпринять дополнительные шаги, чтобы легко можно было и выгодно ездить в Калининград, из Калининграда, и выгоднее, чем куда-то за границу", - сказал Путин.