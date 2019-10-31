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РИА Новости

Иран может объявить о наборе в первый отряд космонавтов в течение полугода

14:48 31.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ДОХА, 31 окт - РИА Новости, Юлия Троицкая. Набор в первый отряд космонавтов Ирана может быть объявлен в течение полугода, сообщил в четверг РИА Новости иранский министр информационных и коммуникационных технологий Джавад Азари Джахроми на полях выставки Smart City Expo в Катаре.
Ранее министр заявил, что Иран намерен отправить своего астронавта в космос, однако Тегерану потребуется помощь других стран. В свою очередь глава Иранского космического агентства Мортеза Барари сообщил, что планирует начать переговоры с российской стороной по вопросу об отправке своего космонавта на Международную космическую станцию (МКС).
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"Мы ищем возможность отправить на МКС иранского космонавта в кооперации с другими странами, одна из таких стран, на которую может распространиться это сотрудничество, - Россия. Мы начали создавать связанную с космосом повестку внутри страны, после чего будем обсуждать этот вопрос с российской стороной... Мы собираемся объявить о наборе в первый отряд космонавтов. Ожидаю, что это произойдет менее чем через шесть месяцев ", - уточнил Джахроми.
Министр подчеркнул, что Иран не хочет отправлять на МКС "просто каких-то пассажиров". "Мы хотим отправить ученых, для чего нам нужно провести отбор", - отметил он.
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