Иран может объявить о наборе в первый отряд космонавтов в течение полугода

ДОХА, 31 окт - РИА Новости, Юлия Троицкая. Набор в первый отряд космонавтов Ирана может быть объявлен в течение полугода, сообщил в четверг РИА Новости иранский министр информационных и коммуникационных технологий Джавад Азари Джахроми на полях выставки Smart City Expo в Катаре.

Ранее министр заявил, что Иран намерен отправить своего астронавта в космос, однако Тегерану потребуется помощь других стран. В свою очередь глава Иранского космического агентства Мортеза Барари сообщил, что планирует начать переговоры с российской стороной по вопросу об отправке своего космонавта на Международную космическую станцию (МКС).

"Мы ищем возможность отправить на МКС иранского космонавта в кооперации с другими странами, одна из таких стран, на которую может распространиться это сотрудничество, - Россия. Мы начали создавать связанную с космосом повестку внутри страны, после чего будем обсуждать этот вопрос с российской стороной... Мы собираемся объявить о наборе в первый отряд космонавтов. Ожидаю, что это произойдет менее чем через шесть месяцев ", - уточнил Джахроми.