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РИА Новости
Удмуртская Республика

Удмуртская Республика

14:43 31.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
Датой образования Удмуртской республики считается 4 ноября 1920 года, когда была образована Автономная область вотякского народа, в 1932 года она была переименована в Удмуртскую автономную область, в 1934 году преобразована в Удмуртскую Автономную Советскую Социалистическую Республику.
Свое современное название Удмуртская Республика получила в 1990-е годы.
Удмуртия находится на востоке Русской равнины, в европейском Приуралье, в междуречье Камы и ее правого притока Вятки. На западе и севере Удмуртская Республика граничит с Кировской областью, на востоке – с Пермским краем, на юго-востоке – с Республикой Башкортостан, на юге и юго-западе – с Республикой Татарстан.
Протяженность территории с севера на юг 297,5 километров, с запада на восток – 200 километров. Общая протяженность границ – 1800 километров. Площадь республики составляет 42,1 тысячи квадратных километра.
Положение республики в средних северных широтах и отсутствие поблизости морей и океанов обуславливают умеренно континентальный климат с холодной снежной зимой и теплым летом.
На территории республики расположено 5 городских округов, 25 муниципальных районов, 1 городское и 302 сельских поселения, 1956 сельских населенных пунктов.
Столица – Ижевск. Города республиканского подчинения: Воткинск, Глазов, Можга, Сарапул.
Численность населения на 1 января 2019 года – 1507,4 тысяч человек.
Глава республики – Александр Бречалов.
Ведущей отраслью экономики республики является промышленность, основу которой составляют машиностроение и металлообработка. Ключевую роль играют крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, выпускающие высокотехнологичную продукцию, которая конкурентоспособна в мире.
АО "Концерн Калашников" является крупнейшим российским разработчиком и производителем боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкой гаммы гражданского и служебного стрелкового оружия.
АО "Воткинский завод" производит межконтинентальные баллистические ракеты стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс", "Булава" и оперативно-тактические ракеты "Искандер-М".
АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" производит зенитно-ракетные комплексы ПВО.
Предприятия республики производят оборудование для атомных электростанций (ООО "Глазовский завод "Химмаш"); телекоммуникационные системы для космоса, средства связи, радиоэлектронику (АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг", АО "Ижевский радиозавод" и др.); медицинскую технику (АО "Ижевский механический завод", ЗАО "РЕСТЕР", ЗАО НПО "Акустмаш"); нефтегазовое оборудование (АО "Воткинский завод", АО "Ижнефтемаш", ООО "Завод нефтегазового оборудования "Техновек" и др.) и др.
Ижевский автозавод является одной из основных производственных площадок по выпуску легковых автомобилей в России.
Различные виды электрооборудования и светотехники для автомобилей выпускаются ОАО "Сарапульский электрогенераторный завод", ООО "Глазов. Электрон", ОАО "Элеконд" и др.
АО "Ижевский завод пластмасс" производит материал "изолон" находящий широкое применение в области автомобилестроения. Изготовлением различных деталей салона автомобиля из пластика, пластмассы, полиуретановых эластомеров и др. ПВХ материалов занято предприятие ООО "Эргон".
Основное металлургическое предприятие Удмуртии ОАО "Ижсталь", входящее в международный холдинг ОАО "Мечел", занимает ведущие позиции среди российских производителей специальных марок стали и нержавеющего сортового проката, метизной продукции, стальных фасонных профилей, поковок, штамповок и литья.
АО "Чепецкий механический завод" входит в структуру топливной компании "ТВЭЛ" Госкорпорации "Росатом" и является крупнейшим в России производителем изделий из циркониевых сплавов и лидирует в производстве изделий из кремниевых сплавов, природного и обедненного урана, металлического кальция, его соединений и представляет собой одно из ключевых предприятий в технологической цепочке изготовления топлива, конструкционных материалов и изделий для атомной энергетики.
Значительное место занимает деревообрабатывающая промышленность. Среди предприятий отрасли – Группа предприятий "Увадрев – Холдинг", ООО "Сарапульский лесозавод", Группа компаний "УралПромЛес" и др.
На территории региона также развиты легкая, химическая и стекольная промышленность, производство строительных материалов.
Важный приоритет в развитии Удмуртии принадлежит также сельскому хозяйству.
В сельскохозяйственном производстве животноводство занимает профилирующее положение, его доля в валовом объеме продукции сельского хозяйства составляет более 60%. В республике развиты традиционные отрасли животноводства: скотоводство, свиноводство и птицеводство. Овцеводство, рыбоводство, коневодство, звероводство и пчеловодство в выпуске продукции сельского хозяйства занимают незначительный удельный вес.
Растениеводство ориентировано на потребности животноводства: традиционно зерно производится на фуражные цели, большая часть сельскохозяйственных угодий используется для выращивания кормовых культур. Основными возделываемыми культурами являются зерновые, картофель, овощи открытого и закрытого грунта, лен-долгунец и кормовые.
Согласно официальным данным, в 2018 году валовой региональный продукт составил 600 миллиардов рублей. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг – 656,7 миллиарда рублей. Объем продукции сельского хозяйства – 64,5 миллиарда рублей.
Инвестиции в основной капитал составили порядка 98 миллиардов рублей.
Внешнеторговый оборот Удмуртии по итогам 2018 года составил 785,0 миллионов долларов, что на 26,9% больше показателей 2017 года. При этом экспорт составил 402,6 миллиона долларов (+22,7%), импорт – 382,5 миллиона долларов (+31,7%).
В сентябре 2017 года постановлением правительства РФ на территории муниципального образования "Город Сарапул" была создана территория опережающего социально-экономического развития "Сарапул". Резидентам ТОСЭР предоставляются особые условия осуществления предпринимательской деятельности.
Среди природных ресурсов региона наибольшее значение имеют нефть, уголь, торф и нерудные строительные материалы. Обнаружены месторождения каменного и бурого угля. Республика богата торфом.
На территории республики расположены свыше двух тысяч памятников истории и культуры, национальный парк "Нечкинский", природные парки "Шаркан" и "Усть-Бельск", природный заказник "Кокманский" и ботанический заказник "Андреевский сосновый бор". Развивается сельский туризм.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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