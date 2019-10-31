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РИА Новости

Обмен пленными с Киевом может пройти по формуле "52 на 85", заявили в ДНР

14:42 31.10.2019 (обновлено: 16:06 31.10.2019)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкСотрудник военной комендатуры ДНР во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017
Сотрудник военной комендатуры ДНР во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что ДНР готова к обмену пленными с Киевом по формуле "52 на 85".
Ранее Морозова заявляла, что Киев подтвердил нахождение у себя 82 сторонников республики, ДНР готова была отдать 50 украинских силовиков.
"На данный момент украинская сторона нам подтвердила 85 человек, и мы украинской стороне подтвердили 52 человека", - сказала Морозова журналистам.
По ее словам, процесс подготовки к обмену заблокирован по вине представителей Киева. "Украинская сторона так и не дает гарантии того, что люди, которые будут субъектами обмена, - которые сейчас не осужденные, их уголовные дела находятся либо на стадии следствия, либо на стадии судебных разбирательств, - будут полностью процессуально очищены либо в случае приговоров будут помилованы, в отношении них полностью прекратится уголовное преследование", - заявила Морозова.
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Омбудсмен ДНР добавила, что координатор от ОБСЕ Тони Фриш согласился проверить списки участников очередного этапа обмена, но после официального подтверждения согласия всех сторон. "Донецкая народная республика не возражает против его кандидатуры и готова оказать все необходимое содействие", - сказала она.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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