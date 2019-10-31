Путин поддержал идею по открытию "павильонов здоровья" в городских парках

Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею общественников по открытию "павильонов здоровья" в городских парках, где все желающие смогут пройти диспансеризацию и пообещал, что даст соответствующее поручение губернаторам.

На встрече с представителями общественности Калининградской области президенту рассказали об инициативе общественного движения "Волонтеры-медики" по созданию медицинских шатров - "павильонов здоровья" в городских парках, где жители бесплатно могут пройти диспансеризацию, и попросили его дать поручение губернаторам о популяризации данного проекта.

"Можно, наоборот, мне кажется, что нужно даже поддержать вас так. Сделаем, и губернаторов попросим вам помочь", - сказал на это Путин.

Он также предложил формировать специализированные отряды из студентов-медиков, наподобие студенческих строительных отрядов.