В Бельгии полиция "объявила в розыск" Джокера, Волдеморта и Фредди Крюгера

БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Федеральная полиция Бельгии, вдохновившись Хэллоуином, "объявила в розыск" известных персонажей-злодеев, включая Фредди Крюгера, Джокера, Ганнибала Лектера и куклу Чаки.
"Если сегодня вы увидите этих беглецов, это нормально. Они, конечно, хотят конфет и напугать вас. Их признали виновными в лучшем наряде на Хэллоуин", - говорится в сообщении в официальном аккаунте Twitter полиции.
Si vous voyez ces fugitifs, c’est normal. Ils veulent certainement des bonbons et vous faire peur. Ils ont été jugés coupables pour le meilleur déguisement d’Halloween.— Police Fédérale (@policefederale) 31 октября 2019 г.
Par contre pour reconnaître nos fugitifs, mémorisez bien leurs visages sur https://t.co/vQT00rnjF8. #halloween pic.twitter.com/dYhoW3K4ax
Сообщение проиллюстрировано фотографиями клоуна-демона Пеннивайза, маньяка Ганнибала Лектера, персонажа ужастиков Фредди Крюгера, маньяка-убийцы Джейсона Вурхиза, куклы Чаки, суперзлодея Джокера, вампира Дракулы, лорда Волдеморта, маньяка "Кожаное лицо" из фильмов ужасов "Техасская резня бензопилой".
В этом же сообщении полиция разместила ссылку на список реальных самых опасных преступников, находящихся в розыске. "Чтобы узнать беглецов, хорошо запомните их лица", - призывает полиция.
Хэллоуин - канун католического Дня Всех Святых - отмечается каждый год 31 октября в США, Канаде и Европе. По традиции, в этот праздник люди наряжаются в карнавальные костюмы.