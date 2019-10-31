Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T14:37Z
https://ria.ru/20191031/1560440944.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155923/82/1559238218_0:153:2258:1423_1036x0_80_0_0_12981be97511c98c8b1aecd97333af18.jpg
РИА Новости

В Бельгии полиция "объявила в розыск" Джокера, Волдеморта и Фредди Крюгера

14:37 31.10.2019
700
© 22 & Indiana Pictures (2019)Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма Джокер
© 22 & Indiana Pictures (2019)
Кадр из фильма "Джокер". Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Федеральная полиция Бельгии, вдохновившись Хэллоуином, "объявила в розыск" известных персонажей-злодеев, включая Фредди Крюгера, Джокера, Ганнибала Лектера и куклу Чаки.

"Если сегодня вы увидите этих беглецов, это нормально. Они, конечно, хотят конфет и напугать вас. Их признали виновными в лучшем наряде на Хэллоуин", - говорится в сообщении в официальном аккаунте Twitter полиции.

Сообщение проиллюстрировано фотографиями клоуна-демона Пеннивайза, маньяка Ганнибала Лектера, персонажа ужастиков Фредди Крюгера, маньяка-убийцы Джейсона Вурхиза, куклы Чаки, суперзлодея Джокера, вампира Дракулы, лорда Волдеморта, маньяка "Кожаное лицо" из фильмов ужасов "Техасская резня бензопилой".
В этом же сообщении полиция разместила ссылку на список реальных самых опасных преступников, находящихся в розыске. "Чтобы узнать беглецов, хорошо запомните их лица", - призывает полиция.
Хэллоуин - канун католического Дня Всех Святых - отмечается каждый год 31 октября в США, Канаде и Европе. По традиции, в этот праздник люди наряжаются в карнавальные костюмы.
Хэллоуин
03:27РИА Новости
Эксперт: Хэллоуин-2019 пройдет в США под знаком диснеевских персонажей
110005
Обсудить 0
БельгияВ мире
Рекомендуем
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Южная Корея зафиксировала два ракетных запуска в КНДР
Госсекретарь США Майк Помпео
Китай прокомментировал критику Помпео в адрес Компартии
Министр обороны Таро Коно
В Минобороны Японии рассказали, о чем свидетельствуют ракетные пуски КНДР
Автомобиль службы такси Uber
Мексиканские таксисты дали властям 15 дней на начало операции против Uber
Турецкий патруль в районе сирийско-турецкой границы
Турция ведет переговоры с Россией о передаче пленных сирийских военных
Президент США Дональд Трамп
США ищут альтернативное место для подписания первой части сделки с Китаем
Полиция, Бельгия
В Бельгии полиция обнаружила группу сирийцев в фуре-рефрижераторе
Президент США Дональд Трамп
Белый дом раскритиковал резолюцию Пелоси по процедуре импичмента Трампа
Барельеф маршалу Жукову сносят со здания Приморского военкомата в Одессе
Со здания военкомата в Одессе сносят барельеф маршалу Жукову
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Китай выразил протест Индии в связи с образованием двух союзных территорий
Вид на Балаклавскую бухту
В НАТО заявили о невозможности "нормальной" работы с Россией
Операция по ликвидации главаря террористической группировки Исламское государство* Абу Бакра аль-Багдади в Сирии
Ветеран "Альфы" прокомментировал видео о ликвидации аль-Багдади
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал резолюцию конгресса США против участия России в G7
Испанские полицейские задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников
Запуск северокорейской баллистической ракеты нового типа с подводной лодки
Эксперт рассказал, какой неприятный сюрприз может готовить для США Пхеньян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
17:37СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
17:33Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите
17:33Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах
17:32У подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре нет судимостей
Лента новостейМолния