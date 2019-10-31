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РИА Новости

Фейковое видео из забайкальской части было снято семь лет назад в колонии

14:35 31.10.2019
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CC0 / AlexVan / Тюрьма
Тюрьма
CC0 / AlexVan /
ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Видеоролик, опубликованный в СМИ как доказательство издевательств со стороны старослужащих над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в военной части Забайкальского края, был снят несколько лет назад в исправительной колонии в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко.
Поселок Горный
Вчера, 08:07РИА Новости
Источник сообщил о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье. По данным Минобороны, при смене караула срочник Рамиль Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). После этого солдата задержали. Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу.
В четверг в СМИ появилось видео, как некоего мужчину несколько раз окунают головой в унитаз, а кто-то нажимает на кнопку слива. Утверждалось, что речь идет о Шамсутдинове. В Минобороны России назвали опубликованное видео грубейшей провокацией.
"Это видео снято лет семь назад, когда этот солдат (Шамсутдинов) еще ребенком был. Это видео известное: было уголовное дело, уже завершено, истязатели в колонии отбывают наказание в Свердловской области. Снято во второй колонии, это взрослая колония. Этому солдату (Шамсутдинову) тогда было примерно 15 лет, у нас во взрослой колонии не отбывают наказание дети", - сказал Левченко.
В ноябре 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего замначальника ИК-2 Михаила Белоусова, обвиняемого в пытках заключенных, к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Прокуратура Свердловской области сообщала, что один из эпизодов издевательства над осужденным в помещении туалета карантинного отделения ИК №2, который фиксировался с помощью видеокамеры, был снят в ноябре 2012 года.
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Рамиль ШамсутдиновСтрельба в военной части в ЗабайкальеМинистерство обороны РоссииСвердловская областьЗабайкальский крайПроисшествия
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