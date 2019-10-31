Фейковое видео из забайкальской части было снято семь лет назад в колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Видеоролик, опубликованный в СМИ как доказательство издевательств со стороны старослужащих над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в военной части Забайкальского края, был снят несколько лет назад в исправительной колонии в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко.

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье. По данным Минобороны, при смене караула срочник Рамиль Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). После этого солдата задержали. Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу.

В четверг в СМИ появилось видео, как некоего мужчину несколько раз окунают головой в унитаз, а кто-то нажимает на кнопку слива. Утверждалось, что речь идет о Шамсутдинове. В Минобороны России назвали опубликованное видео грубейшей провокацией.

"Это видео снято лет семь назад, когда этот солдат (Шамсутдинов) еще ребенком был. Это видео известное: было уголовное дело, уже завершено, истязатели в колонии отбывают наказание в Свердловской области. Снято во второй колонии, это взрослая колония. Этому солдату (Шамсутдинову) тогда было примерно 15 лет, у нас во взрослой колонии не отбывают наказание дети", - сказал Левченко.