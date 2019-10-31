Рогозин назвал сроки начала испытаний "водородной" ракеты "Ангара"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Летные испытания ракеты-носителя "Ангара-А5В" с кислородно-водородной ступенью начнутся на космодроме Восточный в 2026-2027 годах, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По грузоподъемности "Ангара-А5В" будет существенно превосходить другую модификацию этой ракеты - "А5М": на низкую околоземную орбиту можно будет вывести 37,5 тонн полезной нагрузки против 27,7.

"Водородной будет третья ступень "Ангары-А5В", создание которой мы планируем на рубеже 26-27-го годов и начало ее летных испытаний с космодрома Восточный", - сказал Рогозин на заседании Российской академии космонавтики имени Циолковского.

Год назад Рогозин говорил, что первый пуск "Ангары-А5В" намечается на 2026 год, а в минувшую субботу генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева Сергей Кузнецов сообщил РИА Новости, что срок первого пуска пока не определен, так как до сих пор не сформированы требования к облику ракеты.

Ракета "Ангара-А5В" будет состоять из трех ступеней. На первой ступени, представленной четырьмя боковыми блоками УРМ-1М (универсальный ракетный модуль), будут использоваться двигатели РД-191М. Они будут крепиться к центральному блоку УРМ-1М второй ступени также с двигателем РД-191М. На блоке УРМ-3В третьей ступени будут применяться два кислородно-водородных двигателя РД-0150. В качестве разгонных блоков будут использоваться ДМ-УЗ и КВТК-УЗ.

Согласно данным Центра Хруничева, "Ангара-А5В" сможет выводить 37,5 тонны полезного груза на низкую околоземную орбиту и 8 тонн - на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35786 километров) с использованием разгонного блока КВТК-УЗ.