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РИА Новости

Рогозин назвал сроки начала испытаний "водородной" ракеты "Ангара"

14:34 31.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Макеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Летные испытания ракеты-носителя "Ангара-А5В" с кислородно-водородной ступенью начнутся на космодроме Восточный в 2026-2027 годах, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
По грузоподъемности "Ангара-А5В" будет существенно превосходить другую модификацию этой ракеты - "А5М": на низкую околоземную орбиту можно будет вывести 37,5 тонн полезной нагрузки против 27,7.
"Водородной будет третья ступень "Ангары-А5В", создание которой мы планируем на рубеже 26-27-го годов и начало ее летных испытаний с космодрома Восточный", - сказал Рогозин на заседании Российской академии космонавтики имени Циолковского.
Год назад Рогозин говорил, что первый пуск "Ангары-А5В" намечается на 2026 год, а в минувшую субботу генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева Сергей Кузнецов сообщил РИА Новости, что срок первого пуска пока не определен, так как до сих пор не сформированы требования к облику ракеты.
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
23 октября, 03:05РИА Наука
Ракета "Ангара-А5" будет соответствовать требованиям Минобороны к 2025 году
Ракета "Ангара-А5В" будет состоять из трех ступеней. На первой ступени, представленной четырьмя боковыми блоками УРМ-1М (универсальный ракетный модуль), будут использоваться двигатели РД-191М. Они будут крепиться к центральному блоку УРМ-1М второй ступени также с двигателем РД-191М. На блоке УРМ-3В третьей ступени будут применяться два кислородно-водородных двигателя РД-0150. В качестве разгонных блоков будут использоваться ДМ-УЗ и КВТК-УЗ.
Согласно данным Центра Хруничева, "Ангара-А5В" сможет выводить 37,5 тонны полезного груза на низкую околоземную орбиту и 8 тонн - на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35786 километров) с использованием разгонного блока КВТК-УЗ.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
Пуск ракеты Ангара
10 октября, 13:11РИА Новости
Названа цена страхования пуска ракеты "Ангара"
1621102
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Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосДмитрий РогозинРоссия
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