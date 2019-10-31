Путин поручил тиражировать опыт создания домов для детей-инвалидов

КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министерствам изучить предложенный петербургской Ассоциацией общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" опыт по организации социальных домов для детей-инвалидов, в которых они могут проживать вместо интернатов.

На встрече с представителями общественности Калининградской области к президенту обратилась эксперт ОНФ и глава "ГАООРДИ" Маргарита Урманчеева с предложением распространить опыт организации в стране. Для них были построены два социальных дома, где живут по 19 детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Они живут нормальной человеческой жизнью. Они ходят в мастерские, они обслуживаются в поликлиниках, ходят в центры дневного пребывания на реабилитацию. То есть, они живут так, как живем мы все", - заявила Урманчеева, отметив, что в интернатах зачастую нарушаются даже права этих детей на медицинскую помощь.

Она уточнила, что организация получает из бюджета Петербурга компенсацию как поставщик социальных услуг. По ее словам, организация таких домов оказалась даже дешевле, чем психоневрологического интерната, "и на порядок гуманнее".

Путин отметил, что знает об этом опыте и считает его хорошим.