Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T14:30Z
https://ria.ru/20191031/1560440305.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156043/75/1560437507_0:116:2841:1714_1036x0_80_0_0_3f896831052ba0739435dca824a5a6b0.jpg
РИА Новости

Путин поручил тиражировать опыт создания домов для детей-инвалидов

14:30 31.10.2019
146
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министерствам изучить предложенный петербургской Ассоциацией общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" опыт по организации социальных домов для детей-инвалидов, в которых они могут проживать вместо интернатов.
На встрече с представителями общественности Калининградской области к президенту обратилась эксперт ОНФ и глава "ГАООРДИ" Маргарита Урманчеева с предложением распространить опыт организации в стране. Для них были построены два социальных дома, где живут по 19 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Путин поручил решить вопрос с пенсиями для многодетных матерей-опекунов
14:20РИА Новости
Путин поручил устранить несправедливость при выплате пенсии опекунам
"Они живут нормальной человеческой жизнью. Они ходят в мастерские, они обслуживаются в поликлиниках, ходят в центры дневного пребывания на реабилитацию. То есть, они живут так, как живем мы все", - заявила Урманчеева, отметив, что в интернатах зачастую нарушаются даже права этих детей на медицинскую помощь.
Она уточнила, что организация получает из бюджета Петербурга компенсацию как поставщик социальных услуг. По ее словам, организация таких домов оказалась даже дешевле, чем психоневрологического интерната, "и на порядок гуманнее".
Путин отметил, что знает об этом опыте и считает его хорошим.
"Поэтому я прошу Татьяну Алексеевну (Голикову, вице-премьера), всех других коллег из Минфина, из Минэкономразвития подумать на эту тему и тиражировать ваш опыт... Так с ними, конечно, легче работать, а еще ведь и дешевле, тогда надо тиражировать такой опыт, просто изучить его и методически рекомендовать в регионы и поддержать с федерального уровня. Попробуем это сделать", - сказал президент.
Волонтеры помогли детям-инвалидам в рамках проекта Мы вместе
1 февраля, 11:15Школа волонтера
Волонтеры помогли детям-инвалидам в рамках проекта "Мы вместе"
100001
Обсудить 0
Общероссийский народный фронтМинистерство экономического развития РФВладимир ПутинРоссияКалининградОбщество
Рекомендуем
Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
Путин поддержал идею по открытию "павильонов здоровья" в городских парках
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области. 31 октября 2019
Владимир Путин выразил надежду, что ОНФ вдохнет жизнь в работу госмашины
Путина удивила стоимость велодорожки в заповеднике на Куршской косе
Путин вспомнил, как вводил запрет на забой бельков
Кремлевская набережная в Москве
Техническую навигацию на Москве-реке и Яузе закроют с 1 ноября
Путин поручил решить вопрос с пенсиями для многодетных матерей-опекунов
Путин поручил устранить несправедливость при выплате пенсии опекунам
В школе
Роскомнадзор обсудит с родителями подмосковных школьников скандальные тесты
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
Путин пригласил общественников на встречу с главами регионов
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу создания культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. 8 января 2019
Оптимизация медучреждений не должна быть схематичной, заявил Путин
Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
По ситуации с местами в школах нужны экстренные меры, заявил Путин
Врач одной из поликлиник. Архивное фото
Путин заявил, что нужна защита врачей при утрате наркотических препаратов
Президент РФ Владимир Путин проводит расширенное заседание президиума Государственного совета РФ по теме О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения
Путин поручил повысить качество услуг в первичном здравоохранении
Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
Путин рассказал о сокращении числа абортов в России
Президент РФ Владимир Путин проводит расширенное заседание президиума Государственного совета РФ
Путин поручил правительству помогать регионам в развитии здравоохранения
Макеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Рогозин назвал сроки начала испытаний "водородной" ракеты "Ангара"
Сотрудники МЧС РФ
На востоке Москвы загорелся склад с автомобильной резиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
17:37СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
17:33Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите
17:33Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах
17:32У подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре нет судимостей
Лента новостейМолния