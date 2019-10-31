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РИА Новости

Роскомнадзор обсудит с родителями подмосковных школьников скандальные тесты

14:26 31.10.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевВ школе
В школе
© РИА Новости / Александр Кряжев
В школе. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Представители Роскомнадзора 1 ноября встретятся с родителями учеников в Подмосковье и обсудят, как у них проводили тестирование при помощи дактилоскопии, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что сотрудники корпоративного университета "Синергия" без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ. В "Синергии" заявили РИА Новости, что не сотрудничают с компанией Genetic-test (о закрытии проекта Genetic-test глава Роскомнадзора Александр Жаров говорил в ноябре 2017 года) и не занимаются определением наклонностей обучающихся по линиям пальца. В Красногорской гимназии №2, где проходили тесты, сообщили, что сканирование пальцев детей проводилось для прохождения профориентационного теста на ноутбуке, не подключенном к интернету, полученные данные детей нигде не сохранялись.
Отпечатки пальцев в компьютерной базе данных
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"Выясним у них (родителей школьников на встрече - ред.) все подробности. В сами школы запросы направлены, в университет "Синергия" запросы направлены. Наша задача - собрать всю информацию и понять, как реагировать", - сказал Ампелонский.
"Варианты реакции могут быть разные, вплоть до внеплановой проверки, но она должна быть согласована с органами прокуратуры. Нам надо понять, готовы ли родители писать обращение официальное. У внеплановой проверки должно быть основание. Как правило, это обращение родителей", - сказал пресс-секретарь.
Как сообщил журналистам замглавы Роскомнадзора Юрий Кантемиров, если выяснится, что в рамках реализации этого проекта дактилоскопия, биометрия или иные чувствительные категории персональных данных не обрабатывались, Роскомнадзор будет оценивать реализацию этого проекта с точки зрения общих подходов к обработке персональных данных - было ли согласие родителей, четко ли прописаны условия, для чего, с какой целью обрабатывались эти данные, в каком объеме, где хранятся и как обрабатываются.
"Вопросы уничтожения также у нас на повестке, потому что принцип целеполагания никто не отменял, и поэтому если будет достигнута цель, для которой проводилось тестирование - получение результатов об особенностях ребенка - то, соответственно, в дальнейшем эти данные должны были быть уничтожены. То есть мы все эти моменты будем рассматривать", - сказал замглавы Роскомнадзора.
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РоскомнадзорСинергияМосковская областьОбщество
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