МИД Франции призвал избежать провокаций и насилия в Ливане

ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. После отставки премьер-министра Ливана Саада Харири необходимо избегать насилия и провокаций и как можно скорее сформировать новое правительство страны, заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"После отставки премьер-министра Саада Харири 29 октября для будущего Ливана необходимо, чтобы поскорее было сформировано правительство, которое сможет осуществить реформы, в которых нуждается страна", - говорится в заявлении.

Там отмечается, что "в контексте экономического, социального и политического кризисов, которые переживает Ливан в течение нескольких недель, все политические лидеры должны продвигать дух национального единства и ответственности для того, чтобы гарантировать стабильность, безопасность и общий интерес страны".

"В этом ключе необходимо сделать все, чтобы избежать провокаций и насилия и чтобы сохранить право граждан на мирные манифестации", - подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.

Глава МИД Франции считает, что необходимо, чтобы "все политические силы облегчили формирование нового правительства, которое будет способно ответить законным чаяниям, выраженным народом Ливана, и принять необходимые для восстановления экономики страны решения".

"Франция готова поддержать Ливан на этом пути. В этот решающий момент Франция, как и всегда, стоит на стороне ливанского народа", - заключили в министерстве.

Во вторник Харири в телеобращении к народу заявил о своей отставке и роспуске правительства, после чего направился в президентский дворец. Решение главы кабинета министров было принято на фоне массовых антиправительственных демонстраций, которые продолжались 13 дней.

Массовые антиправительственные демонстрации начались по всему Ливану 17 октября. На протяжении 13 дней сотни тысяч людей участвовали в мирных акциях протеста. Активисты в свою очередь перекрывали почти все основные автомагистрали страны. На протяжении всего времени не работали банки и образовательные учреждения.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает находиться в кризисном положении, согласно высказываниям местных политиков и экспертов. Президент страны Мишель Аун в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Ограничена выдача долларов и повышен процент комиссии при выдаче иностранной валюты наличными, что привело к трудностям как среди предпринимателей, которые ведут расчеты в долларах, так и среди рядовых жителей. Дефицит уже негативно сказался на владельцах топливных заправок, мукомольных предприятий и фармацевтических компаний. 17 октября власти приняли решение одобрить введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на 18 октября объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились.