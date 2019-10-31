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РИА Новости

Путин поручил устранить несправедливость при выплате пенсии опекунам

14:20 31.10.2019 (обновлено: 14:26 31.10.2019)
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КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручил правительству проработать вопрос о том, чтобы вышедшие на пенсию опекуны на возмездной основе могли получать страховую часть пенсии.
На встрече с представителями общественности Калининградской области к президенту обратилась многодетная мать и приемный родитель Татьяна Соловьева, которая работает вместе с мужем опекуном по договору о приемной семье на возмездной основе, и после выхода на пенсию она будет считаться работающим пенсионером, из-за чего не будет получать страховую часть пенсии.
"Безобразие. И это не ирония, не шутки. Я эту проблему знаю, и я уже поручения правительству дал, коллеги знают об этом, эта несправедливость должна быть устранена ... Вы выполняете важнейшую морально-нравственную задачу и государственную в полном смысле этого слова, ребятишек поднимаете. Ну конечно для таких людей, как вы, безусловно, государство в состоянии и должно сделать исключение", - ответил президент на просьбу установить таким опекунам пенсию, как неработающим пенсионерам.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
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