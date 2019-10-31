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РИА Новости

Житель Волгограда, подозреваемый в хищении данных клиентов, обжаловал арест

14:16 31.10.2019
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 31 окт – РИА Новости. Житель Волгограда Антон Бутурлакин, арестованный по подозрению в хищении персональных данных клиентов банков, решил обжаловать свой арест, сообщили РИА Новости в суде.
МВД РФ ранее сообщило, что задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. Им оказался, по предварительным данным, сотрудник коллекторского агентства НСВ (Национальная служба взысканий) из Волгограда Антон Бутурлакин, он действовал под псевдонимом "Антон 2131". Сбербанк сообщил, что расторгнет договор с этим агентством в связи с задержанием сотрудника. В НСВ позже заявили РИА Новости, что проводят собственное расследование ситуации с утечкой данных клиентов банков и в следственных действиях служба не участвовала.
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Центральный районный суд Волгограда 25 октября избрал меру пресечения для Бутурлакина в виде ареста до 24 декабря.
Как сообщили РИА Новости в суде, сторона защиты подала жалобу.
"В Центральный районный суд Волгограда поступила жалоба от адвоката Бутурлакина. Жалоба принята к производству и сегодня направлена в облсуд. Дата рассмотрения еще не назначена", - сообщили РИА Новости в суде.
По словам собеседника агентства, защита просит изменить меру пресечения Бутурлакину на домашний арест.
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МВД РФВолгоградРоссияПроисшествия
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