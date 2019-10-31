Житель Волгограда, подозреваемый в хищении данных клиентов, обжаловал арест

МВД РФ ранее сообщило, что задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. Им оказался, по предварительным данным, сотрудник коллекторского агентства НСВ (Национальная служба взысканий) из Волгограда Антон Бутурлакин, он действовал под псевдонимом "Антон 2131". Сбербанк сообщил, что расторгнет договор с этим агентством в связи с задержанием сотрудника. В НСВ позже заявили РИА Новости, что проводят собственное расследование ситуации с утечкой данных клиентов банков и в следственных действиях служба не участвовала.