Житель Волгограда, подозреваемый в хищении данных клиентов, обжаловал арест

ВОЛГОГРАД, 31 окт – РИА Новости. Житель Волгограда Антон Бутурлакин, арестованный по подозрению в хищении персональных данных клиентов банков, решил обжаловать свой арест, сообщили РИА Новости в суде.
МВД РФ ранее сообщило, что задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. Им оказался, по предварительным данным, сотрудник коллекторского агентства НСВ (Национальная служба взысканий) из Волгограда Антон Бутурлакин, он действовал под псевдонимом "Антон 2131". Сбербанк сообщил, что расторгнет договор с этим агентством в связи с задержанием сотрудника. В НСВ позже заявили РИА Новости, что проводят собственное расследование ситуации с утечкой данных клиентов банков и в следственных действиях служба не участвовала.
Центральный районный суд Волгограда 25 октября избрал меру пресечения для Бутурлакина в виде ареста до 24 декабря.
Как сообщили РИА Новости в суде, сторона защиты подала жалобу.
"В Центральный районный суд Волгограда поступила жалоба от адвоката Бутурлакина. Жалоба принята к производству и сегодня направлена в облсуд. Дата рассмотрения еще не назначена", - сообщили РИА Новости в суде.
По словам собеседника агентства, защита просит изменить меру пресечения Бутурлакину на домашний арест.