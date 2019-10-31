Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T14:14Z
https://ria.ru/20191031/1560439227.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156039/39/1560393958_0:132:1626:1047_1036x0_80_0_0_3eabd2384a330f62272e465b708c2991.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Делегации конституционного комитета Сирии собираются на второе заседание

14:14 31.10.2019
128
© REUTERS / Denis BalibouseЗаседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
Заседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
© REUTERS / Denis Balibouse
ЖЕНЕВА, 31 окт - РИА Новости. Делегации из состава конституционного комитета Сирии - правительства, оппозиции и гражданского общества - собираются во Дворце Наций в Женеве на заседание комитета, передаёт корреспондент РИА Новости.
Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве в среду. Как сообщил ранее РИА Новости представитель делегации сирийской оппозиции Абдулхаким Башар, основная работа конституционного комитета начнется в понедельник, 4 ноября, в составе малой группы из 45 человек, до этого делегации будут обсуждать организационные вопросы.
Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек.
Члены малого комитета были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.
Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини
Вчера, 18:27Война в Сирии
ЕС ожидает начала серьезных дискуссий от конституционного комитета Сирии
000001
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииЖенева (город)СирияООНВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
МИД Франции призвал избежать провокаций и насилия в Ливане
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил информацию о столкновении войск Анкары и Дамаска в Сирии
Дамаск
В Сирии из-за взрыва мотоцикла пострадали четыре человека
Запуск северокорейской баллистической ракеты нового типа с подводной лодки
Эксперт рассказал, какой неприятный сюрприз может готовить для США Пхеньян
Сирия
Россия за сутки зафиксировала 16 нарушений перемирия в Сирии
Заседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
Участники заявили о сложностях на заседании конституционного комитета САР
Врач одной из поликлиник. Архивное фото
Путин заявил, что нужна защита врачей при утрате наркотических препаратов
Вид на улицы Женевы
В Женеве началось первое заседание конституционного комитета Сирии
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
Генсек ОБСЕ рассказал, что необходимо для разведения сил в Петровском
Турецкий патруль в районе сирийско-турецкой границы
Турция ведет переговоры с Россией о передаче пленных сирийских военных
Дамаск
На заседании конституционного комитета Сирии пустуют четыре места
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал резолюцию конгресса США против участия России в G7
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Житель Волгограда, подозреваемый в хищении данных клиентов, обжаловал арест
Тегеран
Иран может объявить о наборе в первый отряд космонавтов в течение полугода
Операция по ликвидации главаря террористической группировки Исламское государство* Абу Бакра аль-Багдади в Сирии
Ветеран "Альфы" прокомментировал видео о ликвидации аль-Багдади
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
17:37СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
17:33Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите
17:33Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах
17:32У подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре нет судимостей
Лента новостейМолния