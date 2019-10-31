Делегации конституционного комитета Сирии собираются на второе заседание

ЖЕНЕВА, 31 окт - РИА Новости. Делегации из состава конституционного комитета Сирии - правительства, оппозиции и гражданского общества - собираются во Дворце Наций в Женеве на заседание комитета, передаёт корреспондент РИА Новости.

Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве в среду. Как сообщил ранее РИА Новости представитель делегации сирийской оппозиции Абдулхаким Башар, основная работа конституционного комитета начнется в понедельник, 4 ноября, в составе малой группы из 45 человек, до этого делегации будут обсуждать организационные вопросы.

Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек.

Члены малого комитета были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.