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РИА Новости
Союзное государство

"Татнефть" намерена расширить сеть заправок на территории Белоруссии

14:12 31.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭмблема нефтяной компании "Татнефть" на выставке "Нефтегаз-2019"
Эмблема нефтяной компании Татнефть на выставке Нефтегаз-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КАЗАНЬ, 31 окт – РИА Новости. Российская нефтяная компания "Татнефть" намерения расширить сеть заправок на территории Белоруссии, сообщил журналистам России и Белоруссии заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов.
"В этой части сотрудничество налажено с органами государственной власти по выделению земельных участков, по согласованию и запуску этой работы", - сказал он.
Каримов также сообщил, что Татарстан планирует расширять поставки нефти в Белоруссию.
"За девять месяцев 2019 года Татнефть поставила в Республику Беларусь нефть в объёме порядка 840 тысяч тонн. На самом деле, Татнефть ежеквартально обращается в Минэнергетики РФ с заявкой на увеличение объёмов поставок нефти в Республику Беларусь. Есть ряд ограничений, которые на сегодняшний день решаются на уровне Российской Федерации. На четвертый квартал мы планируем поставить еще около 320 тысяч тонн", - сообщил Каримов.
Логотип компании Татнефть на АЗС
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Представители СМИ России и Беларуси прибыли в Республику Татарстан 29 октября - 1 ноября в рамках пресс-тура, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня". В ходе визита - посещение медицинского, химического и автомобильного предприятий, а также достопримечательностей Казани: Мечети Кул Шариф, Казанского Кремля, Благовещенского собора. Кроме того, журналисты побывали в Болгарском государственном историко-архитектурном заповеднике, в уникальном Музее Янки Купалы в с. Печищи, где в 1941-1942 годы белорусский поэт жил с женой в эвакуации, а также планируют познакомиться с достопримечательностями Свияжска.
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Союзное государствоТатнефтьБелоруссияРоссия
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