"Татнефть" намерена расширить сеть заправок на территории Белоруссии

КАЗАНЬ, 31 окт – РИА Новости. Российская нефтяная компания "Татнефть" намерения расширить сеть заправок на территории Белоруссии, сообщил журналистам России и Белоруссии заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов.

"В этой части сотрудничество налажено с органами государственной власти по выделению земельных участков, по согласованию и запуску этой работы", - сказал он.

Каримов также сообщил, что Татарстан планирует расширять поставки нефти в Белоруссию.

"За девять месяцев 2019 года Татнефть поставила в Республику Беларусь нефть в объёме порядка 840 тысяч тонн. На самом деле, Татнефть ежеквартально обращается в Минэнергетики РФ с заявкой на увеличение объёмов поставок нефти в Республику Беларусь. Есть ряд ограничений, которые на сегодняшний день решаются на уровне Российской Федерации. На четвертый квартал мы планируем поставить еще около 320 тысяч тонн", - сообщил Каримов.