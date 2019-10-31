"Татнефть" намерена расширить сеть заправок на территории Белоруссии

КАЗАНЬ, 31 окт – РИА Новости. Российская нефтяная компания "Татнефть" намерения расширить сеть заправок на территории Белоруссии, сообщил журналистам России и Белоруссии заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов.
"В этой части сотрудничество налажено с органами государственной власти по выделению земельных участков, по согласованию и запуску этой работы", - сказал он.
Каримов также сообщил, что Татарстан планирует расширять поставки нефти в Белоруссию.
"За девять месяцев 2019 года Татнефть поставила в Республику Беларусь нефть в объёме порядка 840 тысяч тонн. На самом деле, Татнефть ежеквартально обращается в Минэнергетики РФ с заявкой на увеличение объёмов поставок нефти в Республику Беларусь. Есть ряд ограничений, которые на сегодняшний день решаются на уровне Российской Федерации. На четвертый квартал мы планируем поставить еще около 320 тысяч тонн", - сообщил Каримов.
Представители СМИ России и Беларуси прибыли в Республику Татарстан 29 октября - 1 ноября в рамках пресс-тура, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня". В ходе визита - посещение медицинского, химического и автомобильного предприятий, а также достопримечательностей Казани: Мечети Кул Шариф, Казанского Кремля, Благовещенского собора. Кроме того, журналисты побывали в Болгарском государственном историко-архитектурном заповеднике, в уникальном Музее Янки Купалы в с. Печищи, где в 1941-1942 годы белорусский поэт жил с женой в эвакуации, а также планируют познакомиться с достопримечательностями Свияжска.