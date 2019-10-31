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РИА Новости

Генсек ОБСЕ рассказал, что необходимо для разведения сил в Петровском

14:08 31.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Для начала отвода сил в Петровском в Донбассе нужна политическая воля всех сторон, ОБСЕ ожидает начало этого процесса на следующей неделе, заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском. Отвод сил в Золотом начался во вторник.
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"Хотел бы отметить успешное разведение сил в Золотом, в Станице Луганской. Я надеюсь, что в Петровском это начнется на следующей неделе. Автоматически это не произойдет, необходима политическая воля со стороны всех участников", - сказал Гремингер на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Он отметил, что ОБСЕ ожидала начала разведения три года. "Мы ожидали этого шага уже на протяжении трех лет. Сейчас все это происходит. Это вселяет надежду", - отметил он.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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Политолог рассказал, кто бы мог помочь Киеву развести силы в Донбассе В МИД РФ призвали мировое сообщество помочь властям Украины в разведении сил в Донбассе. В эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень предположил, кто на Западе заинтересован в мирном урегулировании ситуации.
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Ситуация в ДНР и ЛНРТомас ГремингерОБСЕВладимир ЗеленскийРоссияВ мире
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