Генсек ОБСЕ рассказал, что необходимо для разведения сил в Петровском

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Для начала отвода сил в Петровском в Донбассе нужна политическая воля всех сторон, ОБСЕ ожидает начало этого процесса на следующей неделе, заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском. Отвод сил в Золотом начался во вторник.
"Хотел бы отметить успешное разведение сил в Золотом, в Станице Луганской. Я надеюсь, что в Петровском это начнется на следующей неделе. Автоматически это не произойдет, необходима политическая воля со стороны всех участников", - сказал Гремингер на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Он отметил, что ОБСЕ ожидала начала разведения три года. "Мы ожидали этого шага уже на протяжении трех лет. Сейчас все это происходит. Это вселяет надежду", - отметил он.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.