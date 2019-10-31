Генсек ОБСЕ рассказал, что необходимо для разведения сил в Петровском

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Для начала отвода сил в Петровском в Донбассе нужна политическая воля всех сторон, ОБСЕ ожидает начало этого процесса на следующей неделе, заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском. Отвод сил в Золотом начался во вторник.

"Хотел бы отметить успешное разведение сил в Золотом, в Станице Луганской. Я надеюсь, что в Петровском это начнется на следующей неделе. Автоматически это не произойдет, необходима политическая воля со стороны всех участников", - сказал Гремингер на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он отметил, что ОБСЕ ожидала начала разведения три года. "Мы ожидали этого шага уже на протяжении трех лет. Сейчас все это происходит. Это вселяет надежду", - отметил он.