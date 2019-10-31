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РИА Новости

Кардиологи рассказали, как проблемы с сердцем связаны с развитием рака

14:04 31.10.2019 (обновлено: 15:57 31.10.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевДанные кардиограммы пациента в сельской больнице
Данные кардиограммы пациента в сельской больнице
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Исследователи из Медицинского исследовательского центра-клиники Майо (Миннесота) обнаружили "сердечный" симптом в развитии онкологического заболевания, пишет портал MedicalXpress.
Как объяснили кардиологи, на риск развития опухоли указывает дисфункция эндотелия мелких сосудов — патологическое состояние, при котором повреждаются стенки малых сердечных артерий. Из-за этого сердце получает меньше насыщенной кислородом крови.
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Дисфункцию можно диагностировать по присутствию болей за грудиной. Среди причин такого состояния — повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, ожирение и диабет.
Ученые нашли связь между дисфункцией эндотелия сосудов и раком, рассмотрев случаи 488 пациентов с жалобами на сердце, наблюдавшихся у врачей с 2006 по 2014 год. Все они проходили процедуру периферической артериальной тонометрии, позволяющей определить наличие сосудистого нарушения по притоку крови к пальцам рук.
Выяснилось, что 9,5 процента из 221 пациента с диагностированной дисфункцией заболевали раком в последующие шесть лет. У 3,7 процента пациентов, у которых признаки наличия дисфункции не подтвердились, позже образовались опухоли.
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Открытия - РИА НаукаСШАМиннесота
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