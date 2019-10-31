Кардиологи рассказали, как проблемы с сердцем связаны с развитием рака

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Исследователи из Медицинского исследовательского центра-клиники Майо (Миннесота) обнаружили "сердечный" симптом в развитии онкологического заболевания, пишет портал Исследователи из Медицинского исследовательского центра-клиники Майо (Миннесота) обнаружили "сердечный" симптом в развитии онкологического заболевания, пишет портал MedicalXpress

Как объяснили кардиологи, на риск развития опухоли указывает дисфункция эндотелия мелких сосудов — патологическое состояние, при котором повреждаются стенки малых сердечных артерий. Из-за этого сердце получает меньше насыщенной кислородом крови.

Дисфункцию можно диагностировать по присутствию болей за грудиной. Среди причин такого состояния — повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, ожирение и диабет.

Ученые нашли связь между дисфункцией эндотелия сосудов и раком, рассмотрев случаи 488 пациентов с жалобами на сердце, наблюдавшихся у врачей с 2006 по 2014 год. Все они проходили процедуру периферической артериальной тонометрии, позволяющей определить наличие сосудистого нарушения по притоку крови к пальцам рук.