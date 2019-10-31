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РИА Новости

Путин рассказал о финансировании первичного звена здравоохранения

14:03 31.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
 Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Вопрос увеличения финансирования первичного звена здравоохранения за счет средств, которые были выделены на стационары, надо обдумать, правильнее увеличивать объемы финансирования первичного звена, заявил президент России Владимир Путин.
"Целесообразно ли финансировать первичное звено за счет стационаров, - это сложный вопрос, надо как следует подумать. Мне кажется, нам лучше увеличивать объемы финансирования в первичном звене, чем забирать часть средств, которые выделяются на стационар" - сказал Путин на встрече с общественниками.
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В свою очередь министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что сейчас финансирование первичного звена в приоритете.
"44% всех финансовых ресурсов на здравоохранение на медицинскую помощь сейчас направляется в первичное звено", - подчеркнула она.
При этом президент уточнил, что можно провести инвентаризацию в стационарах, чтобы определить эффективность использования выделяемых средств. По его словам, в стационарах надо создавать систему реабилитации, которой пока почти не существует.
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