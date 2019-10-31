Путин рассказал о финансировании первичного звена здравоохранения

Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Вопрос увеличения финансирования первичного звена здравоохранения за счет средств, которые были выделены на стационары, надо обдумать, правильнее увеличивать объемы финансирования первичного звена, заявил президент России Владимир Путин.

"Целесообразно ли финансировать первичное звено за счет стационаров, - это сложный вопрос, надо как следует подумать. Мне кажется, нам лучше увеличивать объемы финансирования в первичном звене, чем забирать часть средств, которые выделяются на стационар" - сказал Путин на встрече с общественниками.

В свою очередь министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что сейчас финансирование первичного звена в приоритете.

"44% всех финансовых ресурсов на здравоохранение на медицинскую помощь сейчас направляется в первичное звено", - подчеркнула она.