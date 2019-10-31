Лавров прокомментировал решение Дании по "Северному потоку — 2"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал решение Дании разрешить строительство "Северного потока — 2" и назвал это примером ответственного подхода.

Глава МИД напомнил о словах Владимира Путина, который накануне подчеркнул, что решение продиктовано интересами Европы.

"Дания, как европейская страна, присоединилась к консенсусу, который сформировался достаточно давно в отношении "Северного потока — 2" как проекта, который будет повышать энергобезопасность европейских стран", — заявил Лавров на совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

Он подчеркнул, что коммерческие проекты не должны политизироваться и становиться заложниками геополитических игр.

Накануне Энергетическое агентство Дании выдало разрешение на строительство участка "Северного потока — 2" на своем шельфе.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG работает над завершением строительства в ближайшие месяцы, сроки укладки участка в водах Дании зависят от погоды и условий разрешения, которые компания уже изучает.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам, что оператор проекта намерен достроить его в срок, прокладка датского участка может занять пять недель.