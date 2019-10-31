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РИА Новости

Лавров прокомментировал решение Дании по "Северному потоку — 2"

13:57 31.10.2019 (обновлено: 15:50 31.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал решение Дании разрешить строительство "Северного потока — 2" и назвал это примером ответственного подхода.
Глава МИД напомнил о словах Владимира Путина, который накануне подчеркнул, что решение продиктовано интересами Европы.
"Дания, как европейская страна, присоединилась к консенсусу, который сформировался достаточно давно в отношении "Северного потока — 2" как проекта, который будет повышать энергобезопасность европейских стран", — заявил Лавров на совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.
Он подчеркнул, что коммерческие проекты не должны политизироваться и становиться заложниками геополитических игр.
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Накануне Энергетическое агентство Дании выдало разрешение на строительство участка "Северного потока — 2" на своем шельфе.
Оператор проекта Nord Stream 2 AG работает над завершением строительства в ближайшие месяцы, сроки укладки участка в водах Дании зависят от погоды и условий разрешения, которые компания уже изучает.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам, что оператор проекта намерен достроить его в срок, прокладка датского участка может занять пять недель.
Ранее планировалось достроить газопровод к концу этого года.
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Северный поток-2Сергей ЛавровЭкономика
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