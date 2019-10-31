Сергей Жуков из "Руки Вверх!" опубликовал клип о любви зомби и человека

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Солист поп-группы "Руки Вверх!" опубликовал на YouTube клип на песню "Я больной тобой", сюжетом которого стала история любви зомби и человека.

Исследователи приезжают в заброшенное здание, в котором обитают живые мертвецы, главаря которых сыграл Сергей Жуков. Монстры нападают на ученых, после чего все они становятся зомби, кроме одной девушки (Катерина Шуле). Сражаясь с кровожадными существами, она знакомится с одним из них (Елисей Бендас). Между ними возникают романтические чувства.