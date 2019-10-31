Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T14:45Z
https://ria.ru/20191031/1560438602.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156043/70/1560437095_455:0:3769:1864_1036x0_80_0_0_07dcd82aa03589f76a4481669049cb91.jpg
РИА Новости
Культура

Сергей Жуков из "Руки Вверх!" опубликовал клип о любви зомби и человека

14:45 31.10.2019
46
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Солист поп-группы "Руки Вверх!" опубликовал на YouTube клип на песню "Я больной тобой", сюжетом которого стала история любви зомби и человека.
Исследователи приезжают в заброшенное здание, в котором обитают живые мертвецы, главаря которых сыграл Сергей Жуков. Монстры нападают на ученых, после чего все они становятся зомби, кроме одной девушки (Катерина Шуле). Сражаясь с кровожадными существами, она знакомится с одним из них (Елисей Бендас). Между ними возникают романтические чувства.

"Эта работа по праву займет свое место в списке наших самых интересных, креативных и необычных за последнее время", — написал в инстаграме солист "Руки Вверх!"

В ролике, режиссером которого стал Александр Игудин, снялись популярные блогеры Андрей Борисов и Елена Сажина, а также дети Сергея Жукова.
Кадр из музыкального клипа Всё сразу рок группы The Hatters
Вчера, 18:58Культура
Эмир Кустурица снял клип для российской группы The Hatters
000000
КультураМузыкаНовости культурыСергей ЖуковYouTube
Рекомендуем
Предполагаемый портрет Макиавелли, который был написан Леонардо да Винчи
Найденный во Франции портрет может принадлежать кисти Леонардо Да Винчи
Кремлевская набережная в Москве
Техническую навигацию на Москве-реке и Яузе закроют с 1 ноября
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
Конкурс социальных проектов пройдет в Липецкой области
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Москве потушили пожар на складе с автомобильной резиной
Участники протестов в Гонконге
Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона протестов
Автомобили на Крымском валу в Москве
Резидент столичной ОЭЗ победил в конкурсе лучших технологий
Города России. Краснодар
На Кубани на капремонт и благоустройство школ направят более 350 миллионов
Ольга Серябкина
Ольга Серябкина заявила о том, что она больше не сотрудничает с Фадеевым
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Заседание совета министров Союзного государства может пройти в конце ноября
Граффити британского стрит-арт художника Бэнкси
Бывший агент Бэнкси покажет фотографии художника в новой книге
Вертолет на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Татарстан заинтересован расширить поставки вертолетов в Белоруссию
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля. На заднем плане - герб Российской Федерации на монете номиналом пять рублей РФ
Экономика Московской области показала прирост на 12,1%
Глава Удмуртии Александр Бречалов
В Удмуртии отремонтировали сельский клуб в рамках нацпроекта "Культура"
Фотография Великой Княгини Елисаветы Федоровны в Музее памяти представителей Российского Императорского Дома Напольная школа в городе Алапаевске
Вторая сессия XXII Елисаветинско-Сергиевских чтений проходит в Висбадене
Сотрудники МЧС РФ
На востоке Москвы загорелся склад с автомобильной резиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:51Палата представителей США приняла резолюцию о процедуре импичмента Трампа
18:46Противостояние между полицией и протестующими усиливается в Гонконге
18:44Крымский сенатор оценил заявление НАТО с призывом "вернуть" Крым Украине
18:41ИГ* подтвердила ликвидацию аль-Багдади, сообщили СМИ
18:40Пушков оценил слова Зеленского о решении Дании по "Северному потоку — 2"
18:39Путин посоветовал калининградскому губернатору дарить жилье медикам
18:38Полиция проведет проверку после избиения школьника одноклассницами в Сочи
18:24В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Лента новостейМолния