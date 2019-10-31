Путин не против привлечения НКО для консультаций решившихся на аборт женщин

КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не против привлечения НКО для консультаций женщин, которые решили прервать беременность, однако нужно делать это на основе добровольности; он также отметил, что дополнительную тысячу рублей в рамках родового сертификата нужно рекомендовать использовать именно на оплату подобных услуг психологической помощи.

На встрече с представителями общественности Калининградской области главе государства рассказали о том, что профильным НКО не всегда разрешают заниматься противоабортным консультированием женщин в женских консультациях, что в первую очередь связано с врачебной тайной.

"Заставлять никто не должен, но и не пускать тоже неправильно... Постараемся выстроить работу таким образом, чтобы не нарушать прав людей на защиту своих персональных данных, информации о себе чувствительной, чтобы они имели возможность выбирать из тех предлагаемых решений, которые в том числе и НКО презентует", - сказал Путин.

Он отметил, что эта сфера "очень тонкая", и не каждая женщина хочет, чтобы кто-то знал о том, что она обращается в клинику за прерыванием беременности, однако можно осуществлять такое консультирование "на основе добровольности".

Президент также подчекнул, что дополнительную тысячу рублей в рамках родового сертификата нужно рекомендовать направлять именно на оплату психологической помощи в медицинских учреждениях.

"Нужно рекомендовать использовать на эти цели, потому что если вы просто дадите деньги, не факт, что они будут истрачены туда, на что вы их дали", - сказал Путин.