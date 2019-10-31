Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T13:52Z
https://ria.ru/20191031/1560438398.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156043/75/1560437507_0:116:2841:1714_1036x0_80_0_0_3f896831052ba0739435dca824a5a6b0.jpg
РИА Новости

Путин не против привлечения НКО для консультаций решившихся на аборт женщин

13:52 31.10.2019
165
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не против привлечения НКО для консультаций женщин, которые решили прервать беременность, однако нужно делать это на основе добровольности; он также отметил, что дополнительную тысячу рублей в рамках родового сертификата нужно рекомендовать использовать именно на оплату подобных услуг психологической помощи.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
27 сентября, 10:15РИА Новости
Толстой прокомментировал идею о выведении абортов из ОМС
На встрече с представителями общественности Калининградской области главе государства рассказали о том, что профильным НКО не всегда разрешают заниматься противоабортным консультированием женщин в женских консультациях, что в первую очередь связано с врачебной тайной.
"Заставлять никто не должен, но и не пускать тоже неправильно... Постараемся выстроить работу таким образом, чтобы не нарушать прав людей на защиту своих персональных данных, информации о себе чувствительной, чтобы они имели возможность выбирать из тех предлагаемых решений, которые в том числе и НКО презентует", - сказал Путин.
Он отметил, что эта сфера "очень тонкая", и не каждая женщина хочет, чтобы кто-то знал о том, что она обращается в клинику за прерыванием беременности, однако можно осуществлять такое консультирование "на основе добровольности".
Президент также подчекнул, что дополнительную тысячу рублей в рамках родового сертификата нужно рекомендовать направлять именно на оплату психологической помощи в медицинских учреждениях.
"Нужно рекомендовать использовать на эти цели, потому что если вы просто дадите деньги, не факт, что они будут истрачены туда, на что вы их дали", - сказал Путин.
Результаты эхографии
6 октября, 21:11Религия и мировоззрение
В РПЦ рассказали о том, когда возможно "проявлять снисхождение" при абортах
С 2020 года в рамках бюджета ФСС стоимость родового сертификата увеличивается на 1 тысячу рублей. Предполагается, что эти деньги пойдут на оплату психологической помощи в медучреждениях по охране репродуктивного здоровья, в первую очередь на снижение числа абортов.
100104
Обсудить 0
абортыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинРоссия
Рекомендуем
Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
Путин рассказал о сокращении числа абортов в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил информацию о столкновении войск Анкары и Дамаска в Сирии
В школе
Роскомнадзор обсудит с родителями подмосковных школьников скандальные тесты
Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
Путин поддержал идею по открытию "павильонов здоровья" в городских парках
Врач одной из поликлиник. Архивное фото
Путин заявил, что нужна защита врачей при утрате наркотических препаратов
Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
По ситуации с местами в школах нужны экстренные меры, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
Путин обсудил с калининградцами проблемы здравоохранения
Дамаск
В Сирии из-за взрыва мотоцикла пострадали четыре человека
Путин поручил решить вопрос с пенсиями для многодетных матерей-опекунов
Путин поручил устранить несправедливость при выплате пенсии опекунам
Вид на Филиппины
На Филиппинах три человека погибли из-за мощного землетрясения
Автомобиль Следственного комитета России
СК проверит данные о пропавшей в Москве 15-летней девочке
Путина удивила стоимость велодорожки в заповеднике на Куршской косе
Путин вспомнил, как вводил запрет на забой бельков
Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
Путин рассказал о финансировании первичного звена здравоохранения
Врач проводит ультразвуковое обследование пациента
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки медиков при обследовании
Президент РФ Владимир Путин проводит расширенное заседание президиума Государственного совета РФ по теме О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения
Путин поручил повысить качество услуг в первичном здравоохранении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
17:37СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
17:33Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите
17:33Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах
Лента новостейМолния