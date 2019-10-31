Россия выступает за укрепление авторитета ОБСЕ, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия последовательно выступает за укрепление авторитета ОБСЕ в европейских и международных делах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

Лавров отметил, что провел конструктивные, содержательные, очень подробные переговоры с Гремингером. "Это уже второй визит господина генерального секретаря в Москву в текущем году, и мы приветствуем регулярный характер наших контактов", - отметил министр.

"Россия подтвердила свою позицию: мы последовательно выступаем за укрепление авторитета ОБСЕ в европейских и международных делах, организация призвана быть площадкой для взаимоуважительного диалога в целях выработки коллективных ответов на вызовы и угрозы, которые являются общими для всех стран Евроатлантики, да и за ее пределами", - заявил Лавров.

Министр отметил, что, к сожалению, объединительный потенциал ОБСЕ задействован далеко не в полной мере.

"Мы были солидарны в том, что при наличии политической воли государств-участников ОБСЕ способно внести значимый вклад в трудоемкий, пока буксующий процесс восстановления доверия в Евроатлантике. Также убеждены, что стратегической целью должна оставаться реализация достигнутых на саммите 2010 года в Астане договоренностей о построении сообщества всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и неделимой безопасности в Евроатлантике и в Евразии", - подчеркнул Лавров.