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РИА Новости

Россия выступает за укрепление авторитета ОБСЕ, заявил Лавров

13:46 31.10.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером
© РИА Новости / Александр Вильф
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Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия последовательно выступает за укрепление авторитета ОБСЕ в европейских и международных делах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.
Лавров отметил, что провел конструктивные, содержательные, очень подробные переговоры с Гремингером. "Это уже второй визит господина генерального секретаря в Москву в текущем году, и мы приветствуем регулярный характер наших контактов", - отметил министр.
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"Россия подтвердила свою позицию: мы последовательно выступаем за укрепление авторитета ОБСЕ в европейских и международных делах, организация призвана быть площадкой для взаимоуважительного диалога в целях выработки коллективных ответов на вызовы и угрозы, которые являются общими для всех стран Евроатлантики, да и за ее пределами", - заявил Лавров.
Министр отметил, что, к сожалению, объединительный потенциал ОБСЕ задействован далеко не в полной мере.
"Мы были солидарны в том, что при наличии политической воли государств-участников ОБСЕ способно внести значимый вклад в трудоемкий, пока буксующий процесс восстановления доверия в Евроатлантике. Также убеждены, что стратегической целью должна оставаться реализация достигнутых на саммите 2010 года в Астане договоренностей о построении сообщества всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и неделимой безопасности в Евроатлантике и в Евразии", - подчеркнул Лавров.
Он добавил, что это полностью вписывается в российскую инициативу поддержать формирование большого евразийского партнерства с участием всех стран и организаций на континенте.
Мирослав Лайчак
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