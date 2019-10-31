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РИА Новости

Путин рассказал о сроках введения электронного документооборота в медицине

13:40 31.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
 Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. В большинстве российских регионов можно ввести электронный документооборот в медицинских учреждениях до конца 2021 года, этот процесс постараются ускорить, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Есть регионы, которые к этому еще не приступали, там будет сложнее, но в большинстве можно сделать до конца 2021 года. Мы постараемся это ускорить", - сказал Путин на встрече с общественниками.
Он уточнил, что можно попросить Минфин передвинуть сроки выделения средств на это, главное, чтобы была технологическая возможность для ускорения введения.
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