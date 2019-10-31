Путин рассказал о сроках введения электронного документооборота в медицине

КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. В большинстве российских регионов можно ввести электронный документооборот в медицинских учреждениях до конца 2021 года, этот процесс постараются ускорить, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Есть регионы, которые к этому еще не приступали, там будет сложнее, но в большинстве можно сделать до конца 2021 года. Мы постараемся это ускорить", - сказал Путин на встрече с общественниками.