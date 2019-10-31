В НАТО заявили о невозможности "нормальной" работы с Россией

БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. НАТО не считает возможным вести "нормальную" работу с Россией, пока Москва "не поменяет поведение" на мировой арене. Об этом говорится в одобренном в Киеве заявлении комиссии Украина-НАТО.

В военном блоке заявили, что для сотрудничества в обычном порядке нужны "конструктивные изменения в действиях России". В частности, альянс призвал Москву передать контроль над Крымом Украине, назвав воссоединение полуострова с Россией "незаконной аннексией".

"Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание Россией военной мощи в Крыму, которое является частью более масштабной модели российских агрессивных действий в регионе", - говорится в заявлении.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

В Москве заявляли, что дислокация в Крыму Вооруженных Сил является суверенным правом России.