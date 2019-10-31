Путин рассказал о проблеме разрыва между муниципалитетами и госвластью

КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает существующий сейчас в стране разрыв между муниципальным и государственным уровнями власти причиной ряда системных проблем, в том числе, в первичном звене здравоохранения, он заявил о необходимости принятия системных решений для изменения ситуации, не ущемляющих при этом самостоятельность муниципалитетов.

В четверг на встрече с представителями общественности Калининградской области глава государства отметил, что в последние годы страна как минимум дважды подходила к вопросу улучшения ситуации в здравоохранении в целом и в первичном звене, в частности. Власти исходили из того, что нужно поддержать регионы и муниципалитеты с федерального уровня, уточнил он. По его словам, несколько раз на эти цели направлялись значительные средства из федерального бюджета.

"Прошло какое-то время, выяснилось, что необходимо вернуться к этому вопросу, опять с федерального уровня. Опять сделали и поддержали. Рассчитывали-то на что? На то, что в регионах и муниципалитетах достигнутый уровень будет поддерживаться и развиваться. Не получается", - указал Путин, отметив, что сейчас вновь возникла ситуация, при которой в этой сфере нужно снова предпринять дополнительные усилия с федерального уровня и вливать дополнительные деньги.

"Это системная проблема. И судя по тому, что мы видим на практике, происходит это в том числе и потому, что у нас даже в основном законе, в Конституции есть определенный разрыв между муниципальным уровнем и государственным", - подчеркнул он.

Президент пояснил, что согласно основному закону страны, к государственному уровню относятся региональные и федеральные власти, но не муниципальные.

"Получается, что на федеральном, а часто даже и на региональном уровне говорят: это не наш уровень ответственности, пускай там в городах и поселках делают сами, что хотят. А в городах и поселках говорят: мы бы сделали, что хотим, но у нас денег нет, давайте перераспределять источники финансирования", - привел пример Путин.

"И это продолжается бесконечно. Нам, конечно, нужно будет принимать какие-то системные решения, связанные с увязкой, не нарушая наших обязательств международного характера по тому, что муниципальный уровень управления должен иметь определенную степень самостоятельности. Этого мы не можем нарушать и не будем, но какая-то связка между различными уровнями управления должна быть", - заявил глава государства.