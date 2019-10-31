Путин рассказал о случаях злоупотребления в здравоохранении

"К сожалению, у нас есть случаи и немалочисленные злоупотребления в этой сфере, особенно в республиках Северного Кавказа. Мы должны это иметь в виду, поэтому количество тех, кому отказано (в установлении инвалидности – ред.), увеличение этого количества, связано, в том числе, и с наведением порядка в этой сфере", - сказал Путин на встрече с общественниками.