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РИА Новости

Путин рассказал о случаях злоупотребления в здравоохранении

13:34 31.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
 Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Злоупотребления в здравоохранении, в частности при установлении инвалидности, особенно часто встречаются на Северном Кавказе, заявил президент России Владимир Путин.
"К сожалению, у нас есть случаи и немалочисленные злоупотребления в этой сфере, особенно в республиках Северного Кавказа. Мы должны это иметь в виду, поэтому количество тех, кому отказано (в установлении инвалидности – ред.), увеличение этого количества, связано, в том числе, и с наведением порядка в этой сфере", - сказал Путин на встрече с общественниками.
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Северный КавказЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинКалининград
Популярные комментарии
Вашими силами первичная медицина уже ниже плинтуса, забыл когда на больничном был последний раз, проще на работе перетерпеть чем нервы в поликлиниках портить.
31 октября, 14:04
sserj1679
5120005
А за "оптимизацию здравоохранения" кого-либо наказали? Ведь это благодоря ей такое неприглядное положение в медицине.
31 октября, 14:40
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5700000
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