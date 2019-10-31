Москва примет финал туристической премии World Travel Awards 2020

Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Финал международной туристической премии World Travel Awards 2020 пройдет в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Оргкомитет престижной международной премии World Travel Awards, которую называют туристическим "Оскаром", решил провести финал 2020 года в российской столице", — говорится в сообщении со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

По ее словам, которые приводятся на сайте, решение организаторов является лучшей оценкой проделанной в последние годы работы. Город готов к проведению любого мирового события на высоком уровне, добавила Сергунина.

Ранее сообщалось, что Москва номинирована на премию World Travel Awards сразу в трех номинациях: "Лучшее направление фестивального и событийного туризма", "Лучшее направление для спортивного туризма" и "Лучшее туристическое направление. Город". Голосование длилось до 20 октября. Победители будут объявлены в финале, который состоится в городе Маскат (Оман) 28 ноября.