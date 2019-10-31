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РИА Новости
Туризм

Москва примет финал туристической премии World Travel Awards 2020

13:40 31.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Финал международной туристической премии World Travel Awards 2020 пройдет в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Оргкомитет престижной международной премии World Travel Awards, которую называют туристическим "Оскаром", решил провести финал 2020 года в российской столице", — говорится в сообщении со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.
По ее словам, которые приводятся на сайте, решение организаторов является лучшей оценкой проделанной в последние годы работы. Город готов к проведению любого мирового события на высоком уровне, добавила Сергунина.
Ранее сообщалось, что Москва номинирована на премию World Travel Awards сразу в трех номинациях: "Лучшее направление фестивального и событийного туризма", "Лучшее направление для спортивного туризма" и "Лучшее туристическое направление. Город". Голосование длилось до 20 октября. Победители будут объявлены в финале, который состоится в городе Маскат (Оман) 28 ноября.
Премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в области туризма.
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