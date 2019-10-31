НАТО призвала все стороны конфликта в Донбассе выполнять минские соглашения

БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. НАТО подтверждает поддержку урегулированию конфликта в Донбассе дипломатическим путем и приветствует усилия по разведению сил сторон конфликта, говорится в согласованном в четверг в Киеве заявлении комиссии Украина-НАТО.

"Ситуация в области безопасности на востоке Украины продолжает вызывать серьезную озабоченность. Союзники высоко оценили приверженность президента Владимира Зеленского мирному урегулированию конфликта на востоке Украины", - говорится в документе.

В нем отмечается поддержка урегулированию конфликта дипломатическим путем в соответствии с минскими соглашениями, "которые должны быть полностью выполнены всеми сторонами". "Мы подчеркиваем важность обеспечения безопасности и полного и беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вплоть до российско-украинской границы", - говорится в заявлении.

Кроме того, комиссия "приветствует разведение сил у Станицы Луганской и поддерживает усилия по разведению в других районах".

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.