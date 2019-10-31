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РИА Новости

НАТО призвала все стороны конфликта в Донбассе выполнять минские соглашения

13:31 31.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема НАТО. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. НАТО подтверждает поддержку урегулированию конфликта в Донбассе дипломатическим путем и приветствует усилия по разведению сил сторон конфликта, говорится в согласованном в четверг в Киеве заявлении комиссии Украина-НАТО.
"Ситуация в области безопасности на востоке Украины продолжает вызывать серьезную озабоченность. Союзники высоко оценили приверженность президента Владимира Зеленского мирному урегулированию конфликта на востоке Украины", - говорится в документе.
Петровское
12:50РИА Новости
Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском
В нем отмечается поддержка урегулированию конфликта дипломатическим путем в соответствии с минскими соглашениями, "которые должны быть полностью выполнены всеми сторонами". "Мы подчеркиваем важность обеспечения безопасности и полного и беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вплоть до российско-украинской границы", - говорится в заявлении.
Кроме того, комиссия "приветствует разведение сил у Станицы Луганской и поддерживает усилия по разведению в других районах".
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
09:37Сказано в эфире
Политолог рассказал, кто бы мог помочь Киеву развести силы в Донбассе В МИД РФ призвали мировое сообщество помочь властям Украины в разведении сил в Донбассе. В эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень предположил, кто на Западе заинтересован в мирном урегулировании ситуации.
Контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября посетил участок разведения сил в Золотом. В сеть попало видео, где он на повышенных тонах общается с человеком в военной форме, представившимся добровольцем. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции. Отвод сил в Золотом начался во вторник.
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Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонецкая Народная РеспубликаНАТОВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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