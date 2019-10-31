У России нет данных о погибших россиянах при пожаре в поезде в Пакистане

Пожарные и спасатели на месте пожара в поезде в Пакистане

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия не располагает информацией о наличии российских граждан среди погибших и пострадавших при пожаре в поезде в Пакистане, сообщили в МИД.

В четверг в поезде, следовавшем из города Карачи в Равалпинди в провинции Пенджаб, в результате взрыва газового баллона произошел пожар, в результате погибли 73 человека, десятки получили ранения различной степени тяжести.

"В настоящее время информацией о наличии среди пострадавших российских граждан не располагаем", - сообщается в комментарии министерства.