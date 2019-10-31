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РИА Новости

У России нет данных о погибших россиянах при пожаре в поезде в Пакистане

13:30 31.10.2019
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© REUTERS / StringerПожарные и спасатели на месте пожара в поезде в Пакистане
Пожарные и спасатели на месте пожара в поезде в Пакистане
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия не располагает информацией о наличии российских граждан среди погибших и пострадавших при пожаре в поезде в Пакистане, сообщили в МИД.
В четверг в поезде, следовавшем из города Карачи в Равалпинди в провинции Пенджаб, в результате взрыва газового баллона произошел пожар, в результате погибли 73 человека, десятки получили ранения различной степени тяжести.
Пожар в поезде в пакистанской провинции Пенджаб
10:59РИА Новости
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 73
"В настоящее время информацией о наличии среди пострадавших российских граждан не располагаем", - сообщается в комментарии министерства.
"Приносим искренние соболезнования родным и близким жертв трагедии, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавили в МИД.
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