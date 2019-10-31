Несовершеннолетних жителей Татарстана будут судить за похищение подростка

КАЗАНЬ, 31 окт - РИА Новости. Шестеро жителей Казани, четверо из которых несовершеннолетние, предстанут перед судом по обвинению в похищении подростка и вымогательстве, сообщает прокуратура Татарстана.

"Прокуратура Кировского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей, в том числе четверых несовершеннолетних, которые обвиняются в вымогательстве и незаконном лишении свободы подростка", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2018 года фигуранты дела с целью вымогательства денег насильно усадили ранее знакомого подростка в автомобиль и вывезли его в лесной массив у озера Изумрудное в Кировском районе Казани. Под угрозой физической расправы злоумышленники потребовали от него передачи им 10 тысяч рублей, а получив отказ, вынудили оформить кредит на покупку мобильного телефона стоимостью не менее 25 тысяч рублей. Для этого молодые люди отвезли потерпевшего сначала домой, где он взял паспорт, а затем в салон сотовой связи. Однако в кредите подростку отказали.

После этого похитители, как установило следствие, всю ночь насильно удерживали пленника в помещении рядом с одной из казанских школ. На следующий день они снова привезли подростка в салон сотовой связи, где он смог вырваться и позвать на помощь.

Обвинение было предъявлено по статьям "вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору".