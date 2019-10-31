Несовершеннолетних жителей Татарстана будут судить за похищение подростка

КАЗАНЬ, 31 окт - РИА Новости. Шестеро жителей Казани, четверо из которых несовершеннолетние, предстанут перед судом по обвинению в похищении подростка и вымогательстве, сообщает прокуратура Татарстана.
"Прокуратура Кировского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей, в том числе четверых несовершеннолетних, которые обвиняются в вымогательстве и незаконном лишении свободы подростка", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в ноябре 2018 года фигуранты дела с целью вымогательства денег насильно усадили ранее знакомого подростка в автомобиль и вывезли его в лесной массив у озера Изумрудное в Кировском районе Казани. Под угрозой физической расправы злоумышленники потребовали от него передачи им 10 тысяч рублей, а получив отказ, вынудили оформить кредит на покупку мобильного телефона стоимостью не менее 25 тысяч рублей. Для этого молодые люди отвезли потерпевшего сначала домой, где он взял паспорт, а затем в салон сотовой связи. Однако в кредите подростку отказали.
После этого похитители, как установило следствие, всю ночь насильно удерживали пленника в помещении рядом с одной из казанских школ. На следующий день они снова привезли подростка в салон сотовой связи, где он смог вырваться и позвать на помощь.
Обвинение было предъявлено по статьям "вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
В ходе следствия в отношении четверых обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другие помещены под домашний арест. Из всех фигурантов дела только двое признали вину, на момент совершения преступлений они были несовершеннолетними. Уголовное дело по существу рассмотрит Кировский районный суд Казани.