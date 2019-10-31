Астрономы рассказали о возможности жизни вне Земли

Ученые: внеземную разумную жизнь найдут не раньше чем через 1500 лет

Отсутствие сигналов от инопланетян и видимых следов их жизни в окружающем космосе говорит в пользу того, что разумная жизнь обитает как минимум на расстоянии в 1,5 тысячи световых лет от Земли и будет найдена не раньше этого времени.