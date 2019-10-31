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РИА Новости
РИА Наука

Астрономы рассказали о возможности жизни вне Земли

13:27 31.10.2019 (обновлено: 13:28 31.10.2019)
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CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/A.Gerst / Water world / WasserplanetЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/A.Gerst / Water world / Wasserplanet
Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Научный директор Московского планетария Фаина Рублева заявила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", что мысль о существовании разумной жизни где-то за пределами Земли вселяет в нее надежду.
"Мы пока не знаем, но уверены, что это всегда какую-то надежду дает, что у нас есть где-то братья по разуму во Вселенной. Но пока мы точно не можем этого сказать, а рассуждать об этом можно, задавать себе такой вопрос", - сказала она.
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15 июня 2016, 07:30РИА Новости
Ученые: внеземную разумную жизнь найдут не раньше чем через 1500 летОтсутствие сигналов от инопланетян и видимых следов их жизни в окружающем космосе говорит в пользу того, что разумная жизнь обитает как минимум на расстоянии в 1,5 тысячи световых лет от Земли и будет найдена не раньше этого времени.
В то же время профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Засов отметил, что не считает, что разумная жизнь на Земле – что-то исключительное в масштабах Вселенной. По его словам, таких звезд, как Солнце, и планет, похожих на Землю, достаточно много. Кроме того, в космосе уже обнаружены органические молекулы – ароматические углеводороды, которые ученые считают предтечей живой клетки.
Астроном добавил, что обнаружить интеллектуальную жизнь во Вселенной сложно из-за того, что "продолжительность существования цивилизации занимает некий ограниченный промежуток времени".
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РИА НаукаГосударственный астрономический институт имени ШтернбергаКосмос - РИА НаукаМосковский планетарийРоссия
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