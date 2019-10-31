Астрономы рассказали о возможности жизни вне Земли

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Научный директор Московского планетария Фаина Рублева заявила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", что мысль о существовании разумной жизни где-то за пределами Земли вселяет в нее надежду.
"Мы пока не знаем, но уверены, что это всегда какую-то надежду дает, что у нас есть где-то братья по разуму во Вселенной. Но пока мы точно не можем этого сказать, а рассуждать об этом можно, задавать себе такой вопрос", - сказала она.
15 июня 2016, 07:30РИА НовостиУченые: внеземную разумную жизнь найдут не раньше чем через 1500 летОтсутствие сигналов от инопланетян и видимых следов их жизни в окружающем космосе говорит в пользу того, что разумная жизнь обитает как минимум на расстоянии в 1,5 тысячи световых лет от Земли и будет найдена не раньше этого времени.
В то же время профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Засов отметил, что не считает, что разумная жизнь на Земле – что-то исключительное в масштабах Вселенной. По его словам, таких звезд, как Солнце, и планет, похожих на Землю, достаточно много. Кроме того, в космосе уже обнаружены органические молекулы – ароматические углеводороды, которые ученые считают предтечей живой клетки.
Астроном добавил, что обнаружить интеллектуальную жизнь во Вселенной сложно из-за того, что "продолжительность существования цивилизации занимает некий ограниченный промежуток времени".