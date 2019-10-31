Экспортно ориентированные производители из Ленобласти получат господдержку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Экспортно-ориентированные производители из Ленинградской области, представившие корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК), получат государственную поддержку в виде льготных займов, сообщил РИА Новости глава региона Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что механизм КППК – один из инструментов реализации федерального и регионального проектов "Промышленный экспорт" в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Основная его цель - достижение страной к 2024 году объему экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 миллиардов долларов США.

"Все представленные от предприятий Ленинградской области заявки одобрены министерством промышленности и торговли России. Уверен, что эта поддержка станет для наших производителей хорошим стимулом для дальнейшего развития экспортной деятельности", – отметил Дрозденко.

Таким образом реализация корпоративных программ повышения конкурентоспособности позволит производителям сократить процентную ставку коммерческих банков по экспортным кредитам от 3,0 до 4,5% базовой ставки. Средства из федерального бюджета будут напрямую предоставляться коммерческим банкам для возмещения возникшей разницы по процентным ставкам.

Кроме того, как отметил Дрозденко, получая льготный кредит, предприятие – участник программы принимает на себя обязательство ежегодного увеличения объемов экспортной выручки на весь срок реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Таким образом, программа позволяет действующим и потенциальным экспортерам минимизировать возможные риски при осуществлении поставок производимой продукции на зарубежные рынки.

"Общая сумма заявок на финансирование проектов этих компаний составила более 20 миллиардов рублей", - резюмировал глава региона.